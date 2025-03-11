Бронювання в «Дії» буде тимчасово недоступним — Мінцифри — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бронювання в «Дії» буде тимчасово недоступним — Мінцифри

Казна та Політика
76
Бронювання в «Дії» буде тимчасово недоступним — Мінцифри
Бронювання в «Дії» буде тимчасово недоступним — Мінцифри
У вівторок, 11 березня, з 9:00 до 18:00 на порталі «Дія» тимчасово не працюватиме сервіс бронювання. Користувачі можуть скористатися послугою заздалегідь або вже після завершення технічних робіт.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Сказано, що команда «Дії» проводить модернізацію сервісу для покращення взаємодії з Єдиним переліком органів державної влади, підприємств, установ та організацій, які ухвалюють рішення щодо критичних підприємств.
Читайте також
Щоб уникнути незручностей, користувачам рекомендують скористатися сервісом до 9:00 11 березня або після 18:00 цього ж дня.
Нагадаємо, заяву на бронювання працівників можна подати лише через портал «Дія». Подати заявку можна, дотримуючись такого алгоритму:
  1. Авторизуватися на порталі «Дія».
  2. Обрати послугу «Бронювання працівників» і натиснути «Подати заяву».
  3. Внести необхідні дані про працівників.
  4. Підтвердити рівень їхньої заробітної плати.
  5. Перевірити та підписати заяву, зробити це має керівник підприємства чи установи, або уповноважений підписант.
  6. Очікувати на повідомлення про розгляд заявки.
Підтверджене бронювання відображатиметься у застосунку «Резерв+». Якщо його надали після оновлення статусу критично важливого підприємства, воно буде діяти до одного року.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems