Бронювання в «Дії» буде тимчасово недоступним — Мінцифри Сьогодні 10:33 — Казна та Політика

Бронювання в «Дії» буде тимчасово недоступним — Мінцифри

У вівторок, 11 березня, з 9:00 до 18:00 на порталі «Дія» тимчасово не працюватиме сервіс бронювання. Користувачі можуть скористатися послугою заздалегідь або вже після завершення технічних робіт.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Сказано, що команда «Дії» проводить модернізацію сервісу для покращення взаємодії з Єдиним переліком органів державної влади, підприємств, установ та організацій, які ухвалюють рішення щодо критичних підприємств.

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Щоб уникнути незручностей, користувачам рекомендують скористатися сервісом до 9:00 11 березня або після 18:00 цього ж дня.

Нагадаємо, заяву на бронювання працівників можна подати лише через портал «Дія». Подати заявку можна, дотримуючись такого алгоритму:

Авторизуватися на порталі «Дія». Обрати послугу «Бронювання працівників» і натиснути «Подати заяву». Внести необхідні дані про працівників. Підтвердити рівень їхньої заробітної плати. Перевірити та підписати заяву, зробити це має керівник підприємства чи установи, або уповноважений підписант. Очікувати на повідомлення про розгляд заявки.

Підтверджене бронювання відображатиметься у застосунку «Резерв+». Якщо його надали після оновлення статусу критично важливого підприємства, воно буде діяти до одного року.

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