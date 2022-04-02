«Бойові» 100 000 грн виплачуватимуть захисникам і захисницям, які лікуються від отриманих поранень — Finance.ua

Відповідні прийняті зміни дозволять, зокрема, виплачувати захисникам і захисницям, які лікуються від отриманих поранень, «бойові» 100 тисяч гривень.
У відомстві додали, що до наказів про виплату додаткової винагороди, збільшеної до 100 тис. грн, включати осіб, які:
у зв’язку з пораненням, пов’язаних із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я, включаючи час переміщення з одного в інший лікарняні заклади, або ж перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарської комісії;
особам, захопленим у полон або ж стали заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні;
особам, що загинули, або померли внаслідок отриманих травм чи поранень — за весь місяць, у якому особа загинула.
Окрім цього, документ дозволить врегулювати порядок грошового розподілу одноразової допомоги у разі загибелі особи та визначення повного кола осіб, які мають право на одноразову грошову допомогу.