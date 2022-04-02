«Бойові» 100 000 грн виплачуватимуть захисникам і захисницям, які лікуються від отриманих поранень — Finance.ua

«Бойові» 100 000 грн виплачуватимуть захисникам і захисницям, які лікуються від отриманих поранень

Вчора 15:16 — Казна та Політика

«Бойові» 100 000 грн виплачуватимуть захисникам і захисницям, які лікуються від отриманих поранень

Уряд 1 квітня на засіданні ухвалив рішення про виплати військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їхнім сім’ям під час дії воєнного стану".

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Відповідні прийняті зміни дозволять, зокрема, виплачувати захисникам і захисницям, які лікуються від отриманих поранень, «бойові» 100 тисяч гривень.

У відомстві додали, що до наказів про виплату додаткової винагороди, збільшеної до 100 тис. грн, включати осіб, які:

у зв’язку з пораненням, пов’язаних із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я, включаючи час переміщення з одного в інший лікарняні заклади, або ж перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарської комісії;

особам, захопленим у полон або ж стали заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні;

особам, що загинули, або померли внаслідок отриманих травм чи поранень — за весь місяць, у якому особа загинула.

Окрім цього, документ дозволить врегулювати порядок грошового розподілу одноразової допомоги у разі загибелі особи та визначення повного кола осіб, які мають право на одноразову грошову допомогу.

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