Мільйон доларів за "рускій воєнний корабль": ВР схвалила закон про винагороду за російську техніку — Finance.ua

Мільйон доларів за "рускій воєнний корабль": ВР схвалила закон про винагороду за російську техніку

Вчора 17:11 — Особисті фінанси

Верховна Рада ухвалила закон щодо грошової винагороди за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора.

Про це йдеться у законопроєкті № 7229.

Таким чином депутати хочуть зменшити бойовий потенціал ворога і спонукати російську армію та інші силові структури рф добровільно передавати Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора.

Також вони зможуть отримати від України збереження у таємниці факту передачі зброї, нові документи з новими установочними даними, безпеку перебування на території України та створення умов для виїзду до третьої безпечної країни.

Така ж грошова винагорода передбачена для військовослужбовців Збройних Сил України та цивільних громадян України.

Компенсація залежатиме від виду бойової техніки:

бойовий літак винищувальної чи штурмової авіації — 1 млн доларів;

бойовий гвинтокрил — 0,5 млн доларів;

реактивна система залпового вогню — 25 тис. доларів калібром до 122 мм, 35 тис. Доларів калібром від 122 мм;

танк, самохідна наземна артилерія — 100 тис. доларів;

бойова машина піхоти (десанту), бронетранспортера, броньованої розвідувально-дозорної машини — 50 тис доларів;

військове авто/тягач/інженерна машина для розвідки, розмінування, розгородження, прокладання шляхів тощо — 10 тис. доларів;

корабель 1 або 2 рангу — 1 млн доларів;

корабель 3 або 4 рангу — 500 тис. доларів;

судно військового (допоміжного) забезпечення — 200 тис. доларів;

судно малогабаритного бойового (розвідувального) призначення — 50 тис. доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.