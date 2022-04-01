Мільйон доларів за "рускій воєнний корабль": ВР схвалила закон про винагороду за російську техніку — Finance.ua

Таким чином депутати хочуть зменшити бойовий потенціал ворога і спонукати російську армію та інші силові структури рф добровільно передавати Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора.
Також вони зможуть отримати від України збереження у таємниці факту передачі зброї, нові документи з новими установочними даними, безпеку перебування на території України та створення умов для виїзду до третьої безпечної країни.
Така ж грошова винагорода передбачена для військовослужбовців Збройних Сил України та цивільних громадян України.
Компенсація залежатиме від виду бойової техніки:
бойовий літак винищувальної чи штурмової авіації — 1 млн доларів;
бойовий гвинтокрил — 0,5 млн доларів;
реактивна система залпового вогню — 25 тис. доларів калібром до 122 мм, 35 тис. Доларів калібром від 122 мм;
танк, самохідна наземна артилерія — 100 тис. доларів;
бойова машина піхоти (десанту), бронетранспортера, броньованої розвідувально-дозорної машини — 50 тис доларів;
військове авто/тягач/інженерна машина для розвідки, розмінування, розгородження, прокладання шляхів тощо — 10 тис. доларів;
корабель 1 або 2 рангу — 1 млн доларів;
корабель 3 або 4 рангу — 500 тис. доларів;
судно військового (допоміжного) забезпечення — 200 тис. доларів;
судно малогабаритного бойового (розвідувального) призначення — 50 тис. доларів.