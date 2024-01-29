Bosch запускає пілотні проєкти з використання штучного інтелекту на заводах — Finance.ua

Bosch запускає пілотні проєкти з використання штучного інтелекту на заводах Сьогодні 03:31 — Технології&Авто

Bosch запускає пілотні проєкти з використання штучного інтелекту на заводах

Bosch тестує генеративний штучний інтелект і базові моделі у виробництві.

У перших проєктах на двох заводах Bosch у Німеччині генеративний штучний інтелект створює змодельовані зображення для розробки та масштабування рішень штучного інтелекту для оптичного контролю та оптимізації наявних моделей ШІ.

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Bosch очікує, що це скоротить час, необхідний для планування, запуску та розширення програм на основі ШІ, з нинішніх шести-дванадцяти місяців до кількох тижнів. Після успішного пілотного проєкту цю послугу зі створення змодельованих даних буде запропоновано всім підприємствам Bosch.

Залежно від розміру заводу та типу виробництва штучний інтелект може використовуватись для підвищення продуктивності та шести-семизначної економії витрат.

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Пілотні заводи Bosch вже використовують ШІ для планування, моніторингу та контролю виробництва.

Autogeek За матеріалами:

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