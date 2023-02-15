Боржники зі сплати аліментів можуть претендувати на субсидію — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Боржники зі сплати аліментів можуть претендувати на субсидію

Особисті фінанси
89
Боржники зі сплати аліментів можуть претендувати на субсидію
Боржники зі сплати аліментів можуть претендувати на субсидію
У разі наявності заборгованості зі сплати аліментів терміном понад три місяці житлову субсидію не призначають усьому домогосподарству, до якого входить боржник. Проте існує кілька винятків.
Про це нагадали у Пенсійному фонді України .
Допомогу на оплату житлово-комунальних послуг боржнику можуть призначити, якщо:
  • за рішенням суду заборгованість погашається частинами;
  • за рішенням суду боржник вважається безвісно відсутнім чи зниклим безвісти;
  • боржник є алко- або наркозалежним, що підтверджується медичною довідкою;
  • до боржника застосовують заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), домашнього арешту або тримання під вартою.
Читайте також
Відповідні винятки передбачені пунктом 14 підпункту 7 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затверджений постановою Кабміну від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (зі змінами).

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, якщо заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 4 місяці (та 3 місяці, якщо аліменти сплачуються на утримання дитини з інвалідністю, тяжкохворої дитини) — боржника можуть тимчасово обмежити у праві:
  • виїзду за межі України;
  • керування транспортними засобами;
  • користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;
  • полювання.
При цьому, якщо боржником сплачено заборгованість у повному обсязі, зазначені тимчасові заходи припиняються на підставі постанов державного виконавця про скасування таких заходів або закінчення виконавчого провадження.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.