Боржники зі сплати аліментів можуть претендувати на субсидію — Finance.ua

Боржники зі сплати аліментів можуть претендувати на субсидію Сьогодні 08:39 — Особисті фінанси

Боржники зі сплати аліментів можуть претендувати на субсидію

У разі наявності заборгованості зі сплати аліментів терміном понад три місяці житлову субсидію не призначають усьому домогосподарству, до якого входить боржник. Проте існує кілька винятків.

Про це нагадали у Пенсійному фонді України .

Допомогу на оплату житлово-комунальних послуг боржнику можуть призначити, якщо:

за рішенням суду заборгованість погашається частинами;

за рішенням суду боржник вважається безвісно відсутнім чи зниклим безвісти;

боржник є алко- або наркозалежним, що підтверджується медичною довідкою;

до боржника застосовують заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), домашнього арешту або тримання під вартою.

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Відповідні винятки передбачені пунктом 14 підпункту 7 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затверджений постановою Кабміну від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (зі змінами).

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, якщо заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 4 місяці (та 3 місяці, якщо аліменти сплачуються на утримання дитини з інвалідністю, тяжкохворої дитини) — боржника можуть тимчасово обмежити у праві:

виїзду за межі України;

керування транспортними засобами;



користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;



полювання.



При цьому, якщо боржником сплачено заборгованість у повному обсязі, зазначені тимчасові заходи припиняються на підставі постанов державного виконавця про скасування таких заходів або закінчення виконавчого провадження.

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