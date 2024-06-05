Боротьба з AMD: Intel випустила серверні процесори, щоб повернути собі частку ринку — Finance.ua
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Боротьба з AMD: Intel випустила серверні процесори, щоб повернути собі частку ринку

Технології&Авто
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Боротьба з AMD: Intel випустила серверні процесори, щоб повернути собі частку ринку
Боротьба з AMD: Intel випустила серверні процесори, щоб повернути собі частку ринку
Intel випустила наступне покоління серверних процесорів Xeon, намагаючись повернути собі частку ринку центрів обробки даних, і показала, що її чіпи прискорювача штучного інтелекту Gaudi 3 будуть коштувати набагато дешевше, ніж продукція конкурентів.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Чіпи Xeon шостого покоління мають вирішальне значення для Intel, яка неухильно втрачає частку ринку центрів обробки даних на користь Advanced Micro Devices.
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Згідно з даними Mercury Research, частка Intel на ринку чіпів x86 для центрів обробки даних за останній рік скоротилася на 5,6 відсоткових пунктів до 76,4%, а AMD тепер займає 23,6%.
Помилки у виробничому процесі Intel дозволили AMD зайняти цю нішу, оскільки остання використовує Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. для виробництва своїх чіпів.
Серверні процесори Xeon 6 випускаються у двох основних варіантах: більша, потужніша версія та модель «ефективності», яку Intel запропонувала як заміну чіпам попереднього покоління.
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Для досягнення того ж рівня обчислювальної потужності, що й у чіпах другого покоління, їм тепер знадобиться приблизно на 67% менше серверних стійок з моделлю «ефективність», яка призначена для обслуговування медіа, веб-сайтів і виконання обчислень у базах даних.
«Простіше кажучи, підвищуємо продуктивність, знижуємо енергоспоживання», — сказав виконавчий директор Intel Пат Гелсінгер на виставці Computex.
За матеріалами:
Економічна Правда
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