Болівія переходить на криптовалюту для оплати імпорту енергоносіїв на тлі дефіциту долара — Finance.ua

Болівія переходить на криптовалюту для оплати імпорту енергоносіїв на тлі дефіциту долара 14.03.2025, 01:43 — Криптовалюта

Болівійська державна енергетична компанія YPFB планує використовувати криптовалюту для розрахунків за імпорт енергоносіїв через критичний брак доларів і пального в країні.

Про це пише Reuters.

Болівія зіткнулася з різким скороченням валютних резервів через багаторічне падіння експорту природного газу. Наслідком цього стала паливна криза, що спричинила постійні черги на АЗС і періодичні акції протесту.

Представник державної компанії YPFB заявив Reuters, що після урядового схвалення цифрових активів для забезпечення постачань була впроваджена система придбання пального за криптовалюту.

«Відтепер такі транзакції в криптовалюті будуть проводитися», — зазначив представник компанії.

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Урядовий представник зауважив, що YPFB поки не застосовувала цифрову валюту для придбання енергоресурсів, але має намір це впровадити.

Протягом багатьох років Болівія була чистим експортером енергоресурсів завдяки своїм значним газовим родовищам.

Проте країна все більше змушена покладатися на імпорт, оскільки видобуток газу зменшується через брак великих нових родовищ.

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