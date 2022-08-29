Болгарія відмовилася від переговорів із «Газпромом» щодо нових контрактів — Finance.ua

Болгарія відмовилася від переговорів із «Газпромом» щодо нових контрактів Вчора 12:21 — Енергетика

Болгарія відмовилася від переговорів із «Газпромом» щодо нових контрактів

Болгарія не вестиме переговори з російським «Газпромом» про нові контракти.

Про це повідомляє пресслужба уряду Болгарії з посиланням на заяву тимчасового віцепрем’єра Христо Алексієва, зроблену під час відеоконференції з генеральним директором енергетичного директорату Єврокомісії (ЄК) Дітте Юль-Йоргенсен.

«Уряд Болгарії не має наміру вести переговори про новий короткостроковий, середньостроковий або довгостроковий контракт з «Газпромом», — йдеться у повідомленні.

На думку Алексієва, такі рішення не повинні ухвалюватися тимчасовим урядом, який зараз керує країною.

Він також повідомив представникам Єврокомісії про дії, вжиті кризовим штабом уряду Болгарії для подолання потенційної енергетичної кризи. Зокрема, йдеться про завершення будівництва інтерконектора між Болгарією та Грецією та введення його в експлуатацію до 1 жовтня, про фінансову підтримку болгарського оператора «Булгаргаз», а також про пошук економічних механізмів для встановлення оптимальної ціни на природний газ для підприємств та домогосподарств.

Болгарія також підтвердила свою зацікавленість щодо участі в механізмах спільних закупівель енергоносіїв, які можуть бути створені в рамках Енергетичної платформи ЄС.

Як повідомлялося, 27 квітня російський монополіст «Газпром» повністю призупинив постачання газу болгарській компанії «Булгаргаз» та польській PGNiG у зв’язку з несплатою в рублях.

1 квітня президент росії путін указом зобов’язав вести розрахунки за газ тільки в рублях із країнами, які уряд росії визнав «недружніми» за їхню позицію щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Більшість урядів країн Євросоюзу заявили про відмову оплачувати поставки російського газу в рублях. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн застерегла, що перехід на розрахунки з росією у рублях буде означати порушення санкцій ЄС проти росії, зокрема проти її банківського сектору, у зв’язку із розв’язаною рф війною проти України.

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Укрінформ За матеріалами:

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