Болгарія очолила список країн ЄС за кількістю зареєстрованих українських біженців зі статусом тимчасового захисту — Finance.ua

Болгарія очолила список країн ЄС за кількістю зареєстрованих українських біженців зі статусом тимчасового захисту

Вчора 02:50 — Особисті фінанси

Фото: Euractiv

Понад 100 тисяч вимушено переміщених людей з України звернулись за тимчасовим захистом у Болгарії.

«Станом на 12 травня в Болгарію в’їхали 252 826 осіб, 41% з них залишилися в країні. 102 522 зареєструвалися для отримання статусу тимчасового захисту, або майже 100% від усіх біженців, які залишилися в країні», — сказала Мар’яна Тошева, керівник Державного агентства у справах біженців.

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Також вона додала, що Болгарія є першою в списку країн ЄС з найбільшою кількістю біженців, які зареєструвалися для отримання тимчасового захисту.

Видання зазначає, що термін безкоштовного проживання в готелях для українських біженців не продовжать. Раніше повідомлялось, що 31 травня українських біженців у Болгарії попросять залишити готелі, які розташовані у курортних містах.

До кінця тижня також запрацює цифрова платформа для збору даних про кількість українців, які мають намір залишитися в країні, оскільки деякі з них хочуть залишити Болгарію після 31 травня. Багато біженців кажуть, що хочуть поїхати і жити поза межами муніципальних та державних приміщень, тобто платити за оренду.

Куди переселятимуть громадян України, які зараз розміщені в готелях, стане зрозуміло до кінця наступного тижня, повідомили в урядовій координаційній групі.

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