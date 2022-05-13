Болгарія очолила список країн ЄС за кількістю зареєстрованих українських біженців зі статусом тимчасового захисту — Finance.ua
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Болгарія очолила список країн ЄС за кількістю зареєстрованих українських біженців зі статусом тимчасового захисту

Вчора 02:50Особисті фінанси
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Фото: EuractivФото: Euractiv
Понад 100 тисяч вимушено переміщених людей з України звернулись за тимчасовим захистом у Болгарії.
Про це пише Bulgarian National Radio.
«Станом на 12 травня в Болгарію в’їхали 252 826 осіб, 41% з них залишилися в країні. 102 522 зареєструвалися для отримання статусу тимчасового захисту, або майже 100% від усіх біженців, які залишилися в країні», — сказала Мар’яна Тошева, керівник Державного агентства у справах біженців.
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Також вона додала, що Болгарія є першою в списку країн ЄС з найбільшою кількістю біженців, які зареєструвалися для отримання тимчасового захисту.
Видання зазначає, що термін безкоштовного проживання в готелях для українських біженців не продовжать. Раніше повідомлялось, що 31 травня українських біженців у Болгарії попросять залишити готелі, які розташовані у курортних містах.
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До кінця тижня також запрацює цифрова платформа для збору даних про кількість українців, які мають намір залишитися в країні, оскільки деякі з них хочуть залишити Болгарію після 31 травня. Багато біженців кажуть, що хочуть поїхати і жити поза межами муніципальних та державних приміщень, тобто платити за оренду.
Куди переселятимуть громадян України, які зараз розміщені в готелях, стане зрозуміло до кінця наступного тижня, повідомили в урядовій координаційній групі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Espreso.tv
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