Boeing обігнав Airbus за продажами літаків

Американська компанія Boeing у 2025 році вперше за сім років продала більше літаків, аніж її європейський конкурент Airbus.

Boeing зафіксував 1175 валових замовлень на літаки, що перевищує 1000 валових продажів, про які Airbus повідомив напередодні.

Ключову роль для Boeing зіграло найбільше замовлення в історії компанії — від Qatar Airways, пише Bloomberg. Про нього оголосили під час візиту президента США Дональда Трампа на Близький Схід у травні.

«Виробник літаків отримує замовлення завдяки підтримці Білого дому, а також зміцнює фінанси, прискорюючи темпи виробництва після серії криз», — пише агентство.

За рік Boeing поставив замовникам 600 літаків. Хоча це менше, ніж 793 літаки Airbus, результат став найкращим для Boeing з 2018 року. У грудні компанія досягла рекордного місячного показника — 63 поставлені літаки.

У грудні Boeing отримав 175 нових замовлень, попри вісім скасувань. Основну частину забезпечив контракт на 110 літаків з Alaska Air Group — це найбільше замовлення в історії авіакомпанії.

