BMW змінить позначення бензинових моделей — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

BMW змінить позначення бензинових моделей

Фондовий ринок
29
BMW змінить позначення бензинових моделей
BMW змінить позначення бензинових моделей
Компанія BMW поступово прибирає маркування «I» з бензинових автомобілів й залишить його лише для електричних моделей. Ці зміни мають на меті уникнути плутанини між електромобілями та авто з ДВЗ.
Бренд Кьорбер, старший віцепрезидент з управління брендами та продуктами BMW, у своєму інтерв'ю для BMWBlog підтвердив це.
BMW використовує власну номенклатуру для класифікації авто, де перша цифра означала модель, а наступні дві вказували на версію. Буква в кінці вказувала на тип двигуна: «i» — бензиновий, «d» — дизельний, «e» — гібрид.
Читайте також
Однак, компанія зосередилась на виробництві електромобілів. Перші зміни в номенклатурі відбулись з появою електромобіля i3: буква «i» була розташована попереду цифр. Згодом усі електромобілі бренду успадкували таке ім'я.
Тепер німецький автовиробник вирішив відмовитись від «i» в майбутніх бензинових авто.
Автовиробник йде на такий крок, аби зменшити плутанину між автомобілями. Наприклад, між електричним BMW i3 та бензиновим BMW 330i.
Зміни запровадять вже цього року, адже компанія має намір оновити одразу декілька моделей.
Читайте також
Наразі невідомо, чи запровадить компанія нове маркування, що замінить «i» в бензинових авто, враховуючи, що гібриди та дизельні версії мають власне позначення.
Проте, варто зазначити, що раніше BMW не маркувала авто, що цілком може повторитись і зараз.
До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі:

Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙

За матеріалами:
Телеканал новин 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.