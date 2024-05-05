BMW змінить позначення бензинових моделей — Finance.ua

BMW змінить позначення бензинових моделей 05.05.2024, 01:13 — Фондовий ринок

BMW змінить позначення бензинових моделей

Компанія BMW поступово прибирає маркування «I» з бензинових автомобілів й залишить його лише для електричних моделей. Ці зміни мають на меті уникнути плутанини між електромобілями та авто з ДВЗ.

Бренд Кьорбер, старший віцепрезидент з управління брендами та продуктами BMW, у своєму інтерв'ю для BMWBlog підтвердив це.

BMW використовує власну номенклатуру для класифікації авто, де перша цифра означала модель, а наступні дві вказували на версію. Буква в кінці вказувала на тип двигуна: «i» — бензиновий, «d» — дизельний, «e» — гібрид.

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Однак, компанія зосередилась на виробництві електромобілів. Перші зміни в номенклатурі відбулись з появою електромобіля i3: буква «i» була розташована попереду цифр. Згодом усі електромобілі бренду успадкували таке ім'я.

Тепер німецький автовиробник вирішив відмовитись від «i» в майбутніх бензинових авто.

Автовиробник йде на такий крок, аби зменшити плутанину між автомобілями. Наприклад, між електричним BMW i3 та бензиновим BMW 330i.

Зміни запровадять вже цього року, адже компанія має намір оновити одразу декілька моделей.

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Наразі невідомо, чи запровадить компанія нове маркування, що замінить «i» в бензинових авто, враховуючи, що гібриди та дизельні версії мають власне позначення.

Проте, варто зазначити, що раніше BMW не маркувала авто, що цілком може повторитись і зараз.

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