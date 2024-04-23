Рейтинг найнадійніших автомобілів BMW в історії — Finance.ua

Рейтинг найнадійніших автомобілів BMW в історії
Можна припустити, що у багатьох BMW асоціюється, в першу чергу, з потужністю, керованістю та швидкістю, а не надійністю. Однак в асортименті баварської марки є справді надійні автомобілі, які майже не ламаються, пишуть експерти порталу HotCars.
Очолив рейтинг найнадійніших автомобілів BMW хетчбек BMW 1-Series 2013 модельного року з рейтингом надійності від J. D Power у 89 балів із 100 можливих. Вартість його технічного обслуговування становить середньому 801 долар на рік (ціни вказані для США — Ред.).
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На другому місці розташувався BMW 2-Series 2017, надійність якого оцінюється в 88 балів, а середні витрати на технічне обслуговування становлять 922 долара на рік.
Замикає топ-3 седан BMW 5-Series 2016 з надійністю на рівні 88 балів за 100-бальною шкалою. Його власники витрачають на техобслуговування в середньому 892 долари на рік.
Отже, найнадійніші автомобілі BMW:
- BMW 1-Series 2013;
- BMW 2-Series 2017;
- BMW 5-Series 2016;
- BMW X3 2017;
- BMW X1 2022;
- BMW Z4 2007;
- BMW 6-Series 2007;
- BMW 7-Series 2007;
- BMW 8-Series Gran Coupe 2020;
- BMW 7-Series 2022;
- BMW X2 2020;
- BMW X5 2018;
- BMW 4-Series 2022;
- BMW X7 2021;
- BMW 3-Series 2016;
- BMW i3 2017;
- BMW 3-Series 2011 року.
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