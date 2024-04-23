Рейтинг найнадійніших автомобілів BMW в історії — Finance.ua

Рейтинг найнадійніших автомобілів BMW в історії Сьогодні 03:56 — Технології&Авто

Рейтинг найнадійніших автомобілів BMW в історії

Можна припустити, що у багатьох BMW асоціюється, в першу чергу, з потужністю, керованістю та швидкістю, а не надійністю. Однак в асортименті баварської марки є справді надійні автомобілі, які майже не ламаються, пишуть експерти порталу HotCars.

Очолив рейтинг найнадійніших автомобілів BMW хетчбек BMW 1-Series 2013 модельного року з рейтингом надійності від J. D Power у 89 балів із 100 можливих. Вартість його технічного обслуговування становить середньому 801 долар на рік (ціни вказані для США — Ред.).

На другому місці розташувався BMW 2-Series 2017, надійність якого оцінюється в 88 балів, а середні витрати на технічне обслуговування становлять 922 долара на рік.

Замикає топ-3 седан BMW 5-Series 2016 з надійністю на рівні 88 балів за 100-бальною шкалою. Його власники витрачають на техобслуговування в середньому 892 долари на рік.

Отже, найнадійніші автомобілі BMW:

BMW 1-Series 2013; BMW 2-Series 2017; BMW 5-Series 2016; BMW X3 2017; BMW X1 2022; BMW Z4 2007; BMW 6-Series 2007; BMW 7-Series 2007; BMW 8-Series Gran Coupe 2020; BMW 7-Series 2022; BMW X2 2020; BMW X5 2018; BMW 4-Series 2022; BMW X7 2021; BMW 3-Series 2016; BMW i3 2017; BMW 3-Series 2011 року.

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