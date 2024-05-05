BMW інвестує додаткові кошти у будівництво заводу в Китаї — Finance.ua

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BMW інвестує додаткові кошти у будівництво заводу в Китаї

Фондовий ринок
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BMW інвестує додаткові кошти у будівництво заводу в Китаї
BMW інвестує додаткові кошти у будівництво заводу в Китаї
Німецький виробник автомобілів преміум- та люкс-класу BMW інвестує додаткові 20 мільярдів юанів ($2,8 мільярда) у розширення своєї виробничої бази електромобілів у місті Шеньян на північному сході Китаю.
Про це повідомляє Reuters.
У результаті загальні інвестиції BMW в китайський завод становитимуть приблизно 105 мільярдів юанів (понад $14 мільярдів).
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За ці кошти компанія до кінця 2026 року планує збудувати потужності для виробництва своїх найпопулярніших седанів великого класу Neue Klasse (Новий клас) з електродвигунами (електромобілів) та подолати технологічний розрив із конкурентами.
«Це зобов’язання не тільки вказує на наш успіх у Китаї за останні три десятиліття, але й демонструє нашу впевненість на роки вперед», — ідеться в заяві гендиректора BMW Олівера Ципсе.
Ця новина з’явилася лише через два тижні після того, як Ципсе та керівники кількох інших великих німецьких корпорацій супроводжували канцлера Олафа Шольца під час його триденного візиту до Китаю.
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У відносинах із КНР Берлін прагне одночасно зберегти й розширити присутність німецького бізнесу на китайському ринку та зменшити ризики, в першу чергу, через надмірну залежність Німеччини від торгівлі з Китаєм.
Німецькі автовиробники у повному складі з’явилися цього тижня на найбільшому в Китаї Пекінському автосалоні, намагаючись залишитися на вершині споживчих тенденцій на своєму найбільшому ринку у світі, де вони зіткнулися зі зростаючою жорсткою конкуренцією з місцевими виробниками.
За матеріалами:
Укрінформ
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