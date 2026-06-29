BMW оголосила про великий ризик масштабної кризи та значні збитки Сьогодні 05:37 — Технології&Авто

У 2025 році чистий прибуток BMW Group склав 7,451 млрд євро

BMW Group на тлі загальної турбулентності до останнього часу демонструвала вражаючу стабільність, гідно завершила 2025 рік, але 2026-й, як з’ясувалося, може стати порогом входження компанії в кризу.

Концерн песимізує свій прогноз на 2026 рік через воєнний конфлікт на Близькому Сході та значний спад продажів у Китаї. Міжнародний конфлікт навколо Ірану, як відомо, призвів до зростання цін на нафту та логістичних труднощів. Зростання цін на нафту призвело до зростання цін на бензин, спаду попиту на паливні моделі та зростання попиту на електромобілі.

BMW Group дуже задоволена тим, що її електромобілі нового покоління, об’єднані спільним ім’ям Neue Klasse, ринок добре зустрів, але поки що електромобілі становлять всього близько 15% обсягу продажів BMW Group.

BMW у Китаї здає позиції

У Китаї BMW здає позиції, тому що не в змозі так само часто оновлювати свій модельний ряд, як це роблять місцеві автовиробники.

З січня по травень цього року продажі BMW в Китаї, за даними CAAM, знизився на 14,9% до 187 899 автомобілів (ця цифра враховує тільки машини, вироблені в самому Китаї). Для порівняння скажемо, що Xiaomi всього з двома моделями за той же період зуміла реалізувати 150 317 машин, а компанія Leapmotor вже наздогнала BMW, продавши 187 817 машин (+26,8%).

Компанія очікує значного скорочення прибутку

Дивлячись на поточну динаміку, новий гендиректор BMW Group Мілан Недєлькович, який заступив на посаду минулого місяця, оголосив, що компанії доведеться значно скоротити витрати, але конкретних заходів поки не оголошено, тобто незрозуміло, чи скорочення та закриття заводів будуть.

За підсумками 2026 року компанія тепер очікує значного скорочення прибутку.

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У 2025 році чистий прибуток BMW Group склав 7,451 млрд євро, що на 3% менше, ніж у 2024 році.

Щодо обсягу продажів, то компанія тепер очікує на невелике зниження порівняно з 2025 роком, тоді як раніше розраховувала залишитися на досягнутих позиціях. Нагадаємо, що за підсумками 2025 року світові продажі BMW Group Automobiles, куди входять марки BMW, Mini і Rolls-Royce, зросли на 0,5% до 2 463 715 штук.

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