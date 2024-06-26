BMW M створюватиме електромобілі з фальшивими перемикачами передач і звуками — Finance.ua

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BMW M створюватиме електромобілі з фальшивими перемикачами передач і звуками

Технології&Авто
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BMW M створюватиме електромобілі з фальшивими перемикачами передач і звуками
BMW M створюватиме електромобілі з фальшивими перемикачами передач і звуками
Електромобіль Hyundai Ioniq 5 N отримав кілька цікавих функцій, які додають загальних вражень від водіння. Серед них є можливість перемикання передач синтетичної восьмиступінчастої трансмісії з подвійним зчепленням. У BMW оцінили, як це прийшлося до душі автовласникам, і вирішили запровадити у власному електромобілі BMW M емуляцію перемикання передач і фальшиві звуки роботи агрегатів.
«Мені подобається, як вони думають — так думаємо й ми. Ви повинні мати зворотний зв’язок [в машині]. Коли ви на трасі, у вас немає часу дивитися на спідометр або тахометр. Якщо ви берете участь в перегонах, якщо ви знайдете час, щоб подивитися на свій дисплей, дві машини випередять вас. Отже, що ви хочете мати, це спосіб знати, на якій передачі ви перебуваєте, спосіб „відчувати“ обороти», — сказав виконавчий директор BMW M Френк ван Міл.
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«У чистому електромобілі з однією передачею, без звуку та емоцій, ви не знаєте, їдете ви 125, 150 чи будь-як», — додав ван Міл. «Для цього вам потрібне рішення. Ми повинні знайти зв’язок з мозком водія, не змушуючи вас дивитися на спідометр. Тож я думаю, що те, що [Hyundai] зробила з емуляцією передач і звуком — над чим, власне, ми вже працюємо, — це вірний напрямок руху. Нам потрібно щось подібне в наших швидкісних автомобілях».

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Керівник BMW M сказав, що компанія працює над імітацією перемикання передач для електромобілів «вже кілька років», і у неї є «дуже цікаві підходи до цієї [проблеми]».
Першим високопродуктивним електромобілем BMW M стане седан, заснований на платформі компанії Neue Klasse. Очікується, що ця модель буде випущена у 2026 або 2027 роках, і зараз її випробовують із чотирма двигунами, які можуть видавати потужність понад 1341 к.с., що є надзвичайним показником для седана. Додайте фальшиві звуки та імітацію перемикання передач, і це може бути вбивця гіперкарів, орієнтований на водія.
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За матеріалами:
ITC.ua
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