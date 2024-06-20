BMW представив четверте покоління кросовера X3 (фото) — Finance.ua

BMW представив четверте покоління кросовера X3 (фото) Сьогодні 04:27 — Технології&Авто

BMW представив четверте покоління кросовера X3 (фото)

Німецька компанія BMW офіційно представила четверту генерацію популярного кросовера Х3. Автомобіль вирізняється агресивною зовнішністю у стилі старших моделей компанії. Зовні переважають геометричні форми, гострі грані та плоскі поверхні.

Автомобіль змінився у розмірах. Довжина новинки зросла на 34 мм і тепер сягає 4755 мм, а ширину збільшили на 29 мм до 1920 мм. Для покращення аеродинаміки кросовер став нижчим на 25 мм (1660 мм). Колісна база залишилася без змін (2865 мм), а колію для кращої стабільності розширили на 16 мм спереду (1636 мм) і на 45 мм — ззаду (1681 мм).

Не менш радикально перетворився салон кросовера. Автомобіль отримав вигнутий дисплей з 12,3-дюймовим інформаційним дисплеєм та 14,9-дюймовим дисплеєм керування, інтерактивну панель BMW, нові рульові колеса з плоским ободом, новий важіль перемикання передач, відділення для зберігання дрібниць на центральній консолі з функцією. Панелі керування та дефлектори в передній частині обшивки дверей обрамлені сучасними світловими елементами контрастного кольору.

Також для новинки підготували спортивні сидіння з електричним регулюванням та підігрівом, тризонний автоматичний клімат-контроль, панорамний скляний люк. Інші доступні функції включають активну вентиляцію сидінь, поперекову підтримку, підігрів рульового колеса, систему об’ємного звучання Harman Kardon, систему Travel & Comfort, звуковий супровід IconicSounds Electric для версії X3 30e xDrive.

Великий отвір задніх дверей нового BMW X3 полегшує навантаження, а електропривод входить у стандартну комплектацію. Багажне відділення збільшилося в довжину та ширину в порівнянні з попередником. Вантажність зросла на 20 л до 570 л або на 10 л до 460 л BMW X3 30e xDrive. Якщо скласти спинку задніх крісел, об’єм багажного відділення можна збільшити до 1700 л (BMW X3 30e xDrive — 1600 л). При установці опціонного буксирувального пристрою можна буксирувати причіп масою до 2500 кг.

Покупцям будуть запропоновані на вибір плагін-гібрид, а також бензинові та дизельні «м'які» гібриди. Крім того, свій «заряджений» варіант новинки з бензиновою рядною «шісткою» підготував і підрозділ BMW M Performance. Влітку наступного року асортимент модифікацій поповнить варіант із рядним 6-циліндровим турбодизелем. Для новинки підготували новий бензиновий мотор потужністю 293 кВт/398 к.с., яким комплектуватиметься версія X3 M 50 xDrive. Версії початкового рівня отримають оновлені «четвірки» потужністю 153 кВт/208 к.с. на версії X3 20 xDrive та 145 кВт/197 к.с. — на версії X3 20d xDrive.

Для шанувальників технології PHEV компанія підготувала варіант X330e xDrive. Плагін-гібрид включає 4-циліндровий бензиновий мотор і електродвигун, інтегрований в трансмісію. Сумарна потужність новинки — 220 кВт/299 л. Нова високовольтна батарея має більшу потужність, ніж у колишнього аналога. Запас ходу на електротязі може сягати 90 км.

На всіх версіях Х3 встановлюється 8-ступенева трансмісія Steptronic з додатковими пелюстками на кермі та повний привід xDrive. Функція Sport Boost входить до пакета M Sport, а також стандартно встановлюється на BMW X3 M 50 xDrive. Також на М-версії система повного приводу xDrive включає спортивний диференціал M Sport.

Нове покоління BMW X3 збиратиме на двох локаціях — в американському Спартанбурзі та південноафриканському Россліні. У більшості дилерів новинка очікується у четвертому кварталі цього року.

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