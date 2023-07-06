Близько 20 шляхопроводів столиці потребують капітального ремонту, — Київавтодор Сьогодні 22:34 — Казна та Політика

Близько 20 шляхопроводів столиці потребують капітального ремонту, — Київавтодор

До кінця року дорожники завершать роботу із заміни аварійного Дегтярівського шляхопроводу. Проте в черзі на ремонт «стоять» інші шляхово-транспортні споруди.

Про це в інтерв'ю «Вечірньому Києву» розповів генеральний директор КК «Київавтодор» Олександр Федоренко.

За його словами, Дегтярівський шляхопровід збудували понад 50 років тому й він був в аварійному стані. Тепер його демонтують.

«Минулого року провели вкрай важливі роботи — зняли декілька аварійних крайніх балок. А в цьому році вже виконуємо головні роботи. Розбираємо повністю шляхопровід, влаштовуємо нові опори, зробимо нову прогонову будову й розширимо її. Облаштуємо всюди — на підходах, з'їздах-виїздах — велодоріжки, організуємо також пішохідний рух, влаштуємо нову трамвайну колію. Наше завдання — закінчити роботи по ремонту шляхопроводу й відновити рух трамваїв цього року», — розповів Олександр Федоренко.

За його словами, в наступному році Київавтодор планує повністю завершити роботи з облаштування всієї транспортної розв’язки, якщо буде безперебійне фінансування й не вплине воєнний стан.

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На запитання скільки в місті шляхопроводів, що стоять в черзі на терміновий ремонт, Федоренко пояснив, що більшість шляхопроводів та мостів столиці споруджувалися у 50 — 70-ті роки минулого століття. Всього на балансі у Київавтодорі 175 мостів та шляхопроводів. Близько 20 з них потребують капітального ремонту.

«Я не можу сказати, що вони у жахливому стані. Але їх експлуатаційний ресурс вже вичерпується. Вони проєктувалися й будувалися під зовсім інші навантаження, наприклад, під вантажівки, що перевозять по 5 — 8 тонн, а не фури з 30 — 40 тоннами вантажу й безперервний потік транспорту. Так, в цих шляхопроводах є і дефекти в залізобетонних конструкціях», — розповів керівник Київавтодору.

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Він пояснив, що корпорація систематично розробляє технічну документацію й виконує роботи з реконструкції шляхопроводів. Так, у 2021 році зробили 8 мостів, у 2020 році — зробили 6 мостів. Зараз фахівці напрацьовують нові проєкти.

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Вечірній Київ За матеріалами:

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