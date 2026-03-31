0 800 307 555
Bluesky додала ШІ-чатбота, який персоналізує стрічку контенту для користувача

Щоб користуватися Attie, користувачі можуть вводити команди природною мовою для створення соціальних стрічок
Щоб користуватися Attie, користувачі можуть вводити команди природною мовою для створення соціальних стрічок
Компанія Bluesky створила ШІ-асистента Attie, призначеного для допомоги користувачам у створенні індивідуальних стрічок новин.
Про це повідомляє Engadget.

Як працює Attie

Директорка з інновацій Джей Грейбер та її нова команда Exploration називають Attie «агентним соціальним застосунком». Він побудований на базі власної платформи з відкритим кодом під назвою AT Protocol.

Формування стрічки через діалог

Щоб користуватися Attie, користувачі можуть вводити команди природною мовою для створення соціальних стрічок. На вебсайті Attie наведено такий приклад промпту: «Розробники, які працюють над інфраструктурою агентів та дизайном відкритих протоколів».
«Це більше схоже на розмову, ніж на налаштування софту. Ви описуєте, які публікації хочете бачити, а агент-програміст формує стрічку новин відповідно до ваших вказівок», — описують ШІ-помічника в Bluesky.
Джей Грейбер пояснила, що Attie — це окремий застосунок від Bluesky, і користувачам не обов’язково користуватися новим ШІ-асистентом, якщо вони цього не бажають. Однак оскільки Attie та Bluesky створені на одній платформі, це може означати, що між ними або будь-яким іншим додатком, побудованим на протоколі AT, буде певна взаємодія.
Наразі Attie доступний у закритій бета-версії за інвайтом, але всі зацікавлені можуть тим часом зареєструватися у списку очікування на його вебсайті.
За матеріалами:
dev.ua
