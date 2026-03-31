Bluesky додала ШІ-чатбота, який персоналізує стрічку контенту для користувача
Компанія Bluesky створила ШІ-асистента Attie, призначеного для допомоги користувачам у створенні індивідуальних стрічок новин.
Про це повідомляє Engadget.
Як працює Attie
Директорка з інновацій Джей Грейбер та її нова команда Exploration називають Attie «агентним соціальним застосунком». Він побудований на базі власної платформи з відкритим кодом під назвою AT Protocol.
Формування стрічки через діалог
Щоб користуватися Attie, користувачі можуть вводити команди природною мовою для створення соціальних стрічок. На вебсайті Attie наведено такий приклад промпту: «Розробники, які працюють над інфраструктурою агентів та дизайном відкритих протоколів».
«Це більше схоже на розмову, ніж на налаштування софту. Ви описуєте, які публікації хочете бачити, а агент-програміст формує стрічку новин відповідно до ваших вказівок», — описують ШІ-помічника в Bluesky.
Джей Грейбер пояснила, що Attie — це окремий застосунок від Bluesky, і користувачам не обов’язково користуватися новим ШІ-асистентом, якщо вони цього не бажають. Однак оскільки Attie та Bluesky створені на одній платформі, це може означати, що між ними або будь-яким іншим додатком, побудованим на протоколі AT, буде певна взаємодія.
Наразі Attie доступний у закритій бета-версії за інвайтом, але всі зацікавлені можуть тим часом зареєструватися у списку очікування на його вебсайті.
