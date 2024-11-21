Bloomberg вказав на «ідеальний момент» для удару по доходах рф — Finance.ua

Bloomberg вказав на «ідеальний момент» для удару по доходах рф Сьогодні 19:45 — Світ

Падіння цін на нафту і майбутній період надлишкової пропозиції можуть створити ідеальну можливість для посилення санкцій щодо російських постачань до такого моменту, що вони фактично почнуть бити по кишені кремля.

Про це пише стратег нафти Bloomberg Джуліан Лі.

Існуючий механізм обмеження цін, який насправді не вдарив по доходам москви від продажу нафти, запроваджений на вимогу адміністрації США, стурбованої тим, що фактичне скорочення російського експорту призведе до різкого зростання цін. Проте, нині це вже не викликає тих побоювань, котрі були два роки тому.

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Попри геополітичну напруженість на Близькому Сході, нафта марки Brent все ще коливається нижче 75 доларів за барель і опустилася нижче 70 доларів у вересні, що на чверть менше, ніж було, коли розробляли цінову межу.

Зараз під західними санкціями 90 нафтових танкерів, які були санкціоновані одною або декількома з трьох адміністрацій.

Якщо індійських, китайських та турецьких переробників переконати зупинити або зменшити імпорт російської сировини з тіньового флоту, то експорт москви неминуче впаде.

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Зауважується, що санкції, накладені на окремі танкери за порушення цінового ліміту, були помірно успішними. Судна спершу простоювали місяцями після того, як їх включили до списків США, Великої Британії чи Євросоюзу.

Зовсім недавно москва почала повертати їх до ладу. Їхнє повернення не мало наслідків для тих, хто приймав судна у своїх портах.

«Можливо, настав час це зробити», — зауважує нафтовий стратег.

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