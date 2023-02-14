Bloomberg назвав причини, чому російська нафтова галузь устояла перед санкціями — Finance.ua
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Bloomberg назвав причини, чому російська нафтова галузь устояла перед санкціями

Енергетика
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Bloomberg назвав причини, чому російська нафтова галузь устояла перед санкціями
Bloomberg назвав причини, чому російська нафтова галузь устояла перед санкціями
російські нафтовики минулого року пробурили свердловин на загальну глибину понад 28 000 км, що є найвищим показником більш як за десять років.
Про це пише Bloomberg.
Кількість свердловин у росії збільшилася на 7%, перевищивши 7800. Свої результати покращили майже всі ключові російські компанії, зазначає агентство.
Попри санкції та вихід із країни закордонних нафтових компаній, росія «змогла зберегти більшість нафтосервісних компетенцій, активів і технологій», кажуть експерти.
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Bloomberg називає три причини, чому нафтова галузь у рф устояла перед санкціями.
По-перше, на закордонних постачальників припадало лише 15% від загального обсягу всього нафтосервісного сегмента країни. Основну частину цього ринку займають власні підрозділи «Роснефти», «Сургутнефтегаза» та «Газпрома». російські компанії залучають іноземних підрядників, якщо їм потрібні високотехнологічні послуги та обладнання, а також сучасне ПЗ, але такі речі не потрібні для підтримки родовищ, які вже діють, пояснює експерт.
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По-друге, деякі з найбільших західних постачальників нафтосервісних послуг не пішли з рф. Свою діяльність у країні продовжують SLB та Weatherford. Перша заявила, що її «унікальна корпоративна структура» дозволяє виявляти гнучкість і працювати в росії, не порушуючи санкцій. Друга зупинила інвестиції в нові проєкти у рф, але продовжує надавати послуги російським нафтовикам.
По-третє, два нафтосервісні гіганти, які пішли з рф, — Halliburton та Baker Hughes — продали свої підприємства місцевим гравцям. Це дозволило підрозділам зберегти персонал і компетенції.
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Експерти очікують, що в довгостроковій перспективі санкції все ж таки вплинуть на російських нафтовиків: позначиться хронічний дефіцит технологій для розробки шельфових та інших важкодоступних родовищ. Але в найближчі 4–5 років російські нафтовики зможуть підтримувати видобуток на колишньому рівні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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