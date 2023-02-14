Bloomberg назвав причини, чому російська нафтова галузь устояла перед санкціями — Finance.ua

Bloomberg назвав причини, чому російська нафтова галузь устояла перед санкціями Сьогодні 16:45 — Енергетика

Bloomberg назвав причини, чому російська нафтова галузь устояла перед санкціями

російські нафтовики минулого року пробурили свердловин на загальну глибину понад 28 000 км, що є найвищим показником більш як за десять років.

Про це пише Bloomberg

Кількість свердловин у росії збільшилася на 7%, перевищивши 7800. Свої результати покращили майже всі ключові російські компанії, зазначає агентство.

Попри санкції та вихід із країни закордонних нафтових компаній, росія «змогла зберегти більшість нафтосервісних компетенцій, активів і технологій», кажуть експерти.

Bloomberg називає три причини, чому нафтова галузь у рф устояла перед санкціями.

По-перше, на закордонних постачальників припадало лише 15% від загального обсягу всього нафтосервісного сегмента країни. Основну частину цього ринку займають власні підрозділи «Роснефти», «Сургутнефтегаза» та «Газпрома». російські компанії залучають іноземних підрядників, якщо їм потрібні високотехнологічні послуги та обладнання, а також сучасне ПЗ, але такі речі не потрібні для підтримки родовищ, які вже діють, пояснює експерт.

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По-друге, деякі з найбільших західних постачальників нафтосервісних послуг не пішли з рф. Свою діяльність у країні продовжують SLB та Weatherford. Перша заявила, що її «унікальна корпоративна структура» дозволяє виявляти гнучкість і працювати в росії, не порушуючи санкцій. Друга зупинила інвестиції в нові проєкти у рф, але продовжує надавати послуги російським нафтовикам.

По-третє, два нафтосервісні гіганти, які пішли з рф, — Halliburton та Baker Hughes — продали свої підприємства місцевим гравцям. Це дозволило підрозділам зберегти персонал і компетенції.

Експерти очікують, що в довгостроковій перспективі санкції все ж таки вплинуть на російських нафтовиків: позначиться хронічний дефіцит технологій для розробки шельфових та інших важкодоступних родовищ. Але в найближчі 4–5 років російські нафтовики зможуть підтримувати видобуток на колишньому рівні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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