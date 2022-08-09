Bloomberg: кредитори знову відмовили Нафтогазу у відтермінуванні виплат — Finance.ua

Bloomberg: кредитори знову відмовили Нафтогазу у відтермінуванні виплат Вчора 11:32 — Фондовий ринок

Bloomberg: кредитори знову відмовили Нафтогазу у відтермінуванні виплат

Власники єврооблігацій «Нафтогазу України» відхилили повторне прохання компанії про відстрочення виплат за цінними паперами, оскільки не бачать в цьому необхідності.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяву юридичного радника Dechert, який представляє інтереси групи інвесторів.

Власники облігацій, яких представляє Dechert, «розуміють і співчувають труднощам, з якими зараз стикається Україна внаслідок триваючого військового конфлікту з росією», — йдеться в заяві юридичної фірми.

«У компанії Нафтогаз досить сильне фінансове становище, щоб виплатити борги» — йдеться в заяві радника.

При цьому і раніше в західних ЗМІ писали, що представники інвесторів пропонують своїм клієнтам не погоджуватися на прохання «Нафтогазу України» і вимагати виплат у встановлені терміни та у встановлених обсягах.

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Dechert не розкриває частку власників облігацій, яку він представляє. Дедлайн голосування на запит згоди — 16:00 12 серпня, а збори та оголошення результатів призначено на 17 серпня.

Як відомо, НАК «Нафтогаз» в останній день пільгового періоду не виплатив бондхолдерам борги за облігаціями, що означає дефолт компанії. Останній день пільгового періоду за виплатами закінчився у вівторок, 26 липня. Раніше тримачі євробондів «Нафтогазу» відмовились погоджуватись на відтермінування виплат на два роки. Це означало, що компанія повинна була до кінця вівторка виплатити $335 млн тіла боргу (за випуском 2022 року) і 45 млн євро відсотків (щодо випуску 2024 року).

Аби провести ці виплати, «Нафтогаз» повинен був отримати погодження уряду. Компанія стверджує, що має на рахунках достатньо коштів для виплат за єврооблігаціями, та попереджає про негативні наслідки для «Нафтогазу» та країни у випадку «жорсткого дефолту». Кабмін натомість це погодження не надав, а доручив компанії невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами щодо реструктуризації боргу.

Що означатиме дефолт «Нафтогазу»

Дефолт за єврооблігаціями НАК «Нафтогаз України» означає, що компанія втрачає доступ до міжнародного ринку капіталу, а відтак уряд своєю забороною на виплату, як заявили у «Нафтогазі», «фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023».

За даними ЗМІ, відмова уряду зумовлена нерозумінням з боку іноземних партнерів України, чому за умови замороження виплат за державним боргом, приватні інвестори продовжують отримувати кошти. Спроби «Нафтогазу» сплатити за боргом при цьому викликають занепокоєння у ключових кредиторів держави, вважають в уряді.

«Нафтогаз України» 11 липня за вісім днів до сплати $350 млн за євробондами звернувся до своїх інвесторів з проханням про реструктуризацію боргу. Компанія постала перед складним вибором: віддати борг кредиторам чи зберегти гроші, щоб потім купити газ для опалювального сезону.

Додамо, що розпочинають процес реструктуризації боргів ще дві державні компанії — «Укренерго» та «Укравтодор».

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