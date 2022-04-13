Блокувальні санкції США проти Сбербанку росії повністю набувають чинності — Finance.ua

Блокувальні санкції США проти Сбербанку росії повністю набувають чинності

Вчора 16:41 — Фондовий ринок

Короткий період, який американська влада відвела на згортання операцій зі Сбербанком росії та низкою його дочірніх організацій, завершується.

Генеральна ліцензія OFAC на проведення операцій зі Сбербанком діє до 12:01 EDT (північноамериканський східний час, 19:01 за київським часом) 13 квітня.

Ця ліцензія поширюється і дочірні компанії Сбербанку. Водночас окремі ліцензії діють для Sberbank CIB USA (завершення операцій із ним до 7 червня), а також для казахстанського Сбербанку та Sberbank Europe AG (згортання угод із ними до 12 липня).

Про які санкції йдеться? США 6 квітня запровадили щодо Сбербанку та низки його «дочок» блокувальні санкції. Вони передбачають «заморожування» активів у США, а також заборону американським громадянам здійснювати будь-які операції з банком та підконтрольними йому структурами.

Тоді ж Сбербанк було додано до ліцензій, раніше виданих для кредитних організацій, що потрапили під санкції в лютому-березні. Зокрема, це ліцензія на фінансування енергетики, що діє до 24 червня, а також на згортання операцій із похідними фінансовими інструментами (до 25 травня).

Для Альфа-Банку, що потрапив до SDN List одночасно зі Сбербанком, було встановлено більш тривалий термін згортання операцій — до 6 травня.

Сбербанк потрапив до «чорного списку» не відразу: наприкінці лютого щодо найбільшої кредитної організації рф було запроваджено заборону на валютні коррахунки (Correspondent and Payable-Through Account Sanctions, які не належать до розряду блокувальних), але в міру ескалації воєнних дій в Україні рестрикції були жорсткішими.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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