Блокувальні санкції США проти Сбербанку росії повністю набувають чинності — Finance.ua
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Блокувальні санкції США проти Сбербанку росії повністю набувають чинності

Вчора 16:41Фондовий ринок
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Короткий період, який американська влада відвела на згортання операцій зі Сбербанком росії та низкою його дочірніх організацій, завершується.
Генеральна ліцензія OFAC на проведення операцій зі Сбербанком діє до 12:01 EDT (північноамериканський східний час, 19:01 за київським часом) 13 квітня.
Ця ліцензія поширюється і дочірні компанії Сбербанку. Водночас окремі ліцензії діють для Sberbank CIB USA (завершення операцій із ним до 7 червня), а також для казахстанського Сбербанку та Sberbank Europe AG (згортання угод із ними до 12 липня).
Про які санкції йдеться? США 6 квітня запровадили щодо Сбербанку та низки його «дочок» блокувальні санкції. Вони передбачають «заморожування» активів у США, а також заборону американським громадянам здійснювати будь-які операції з банком та підконтрольними йому структурами.
Тоді ж Сбербанк було додано до ліцензій, раніше виданих для кредитних організацій, що потрапили під санкції в лютому-березні. Зокрема, це ліцензія на фінансування енергетики, що діє до 24 червня, а також на згортання операцій із похідними фінансовими інструментами (до 25 травня).
Для Альфа-Банку, що потрапив до SDN List одночасно зі Сбербанком, було встановлено більш тривалий термін згортання операцій — до 6 травня.
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Сбербанк потрапив до «чорного списку» не відразу: наприкінці лютого щодо найбільшої кредитної організації рф було запроваджено заборону на валютні коррахунки (Correspondent and Payable-Through Account Sanctions, які не належать до розряду блокувальних), але в міру ескалації воєнних дій в Україні рестрикції були жорсткішими.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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