У Мінфіні США розповіли, чи підпадає під санкції Альфа-Банк Україна — Finance.ua

У Мінфіні США розповіли, чи підпадає під санкції Альфа-Банк Україна

Вчора 11:31 — Фондовий ринок

Альфа-банк (Україна) визначений Мінфіном США окремою юрособою, яка не підпадає під санкції.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну США.

Повідомляється, що 6 квітня 2022 року Міністерство фінансів США оголосило новий пакет санкцій проти Росії, зокрема російського Альфа-Банку.

У повідомленні міністерства наголошується, що Альфа-Банк (Україна) є окремою юридичною особою, на яку не поширюються ці санкції.

Як зазначили у Нацбанку, Альфа-Банк (Україна) має значну частку на ринку депозитів фізичних осіб: обсяг коштів, залучених банком від домогосподарств, становить близько 48 млрд грн, або понад 6% від загального обсягу депозитів українців. Обсяг коштів українських підприємств становить близько 24 млрд грн. Банк обслуговує понад 2,6 млн фізичних осіб, 55 тис. юридичних осіб та 89 тис. фізичних осіб-підприємців. Крім того, банк утримує і обслуговує суттєву частку інфраструктури фінансового сектору (691 банкомат, 16 858 POS-терміналів, 201 відділення), працездатність якої сьогодні має критичне значення для фінансової стабільності.

Національний банк, керуючись законодавством України, визнав ділову репутацію акціонерів Альфа-Банк (Україна) — громадян рф, до яких застосовані міжнародні санкції, небездоганною та застосував заходи впливу у вигляді заборони власникам істотної участі в Альфа-Банк (Україна) використовувати право голосу.

Водночас санкції, застосовані до власників Альфа-Банк (Україна), а також міжнародні санкції щодо банків росії не накладають додаткових обмежень на роботу Альфа-Банк (Україна) в Україні.

Нагадаємо, США вводять повні блокуючі санкції проти російських Сбербанку та Альфа-Банку. Їхні активи будуть заморожені, а громадянам та компаніям із США забороняється вести справи з цими банками. Також запроваджується заборона на нові інвестиції в російську економіку.

Довідка Finance.ua:

Національний банк визнав репутацію деяких акціонерів Альфа-Банку (Україна) небездоганною та заблокував їхні права голосу як акціонерів банку;

бізнесмени Михайло Фрідман і Петро Авен, які потрапили під санкції Європейського Союзу через збройну агресію росії проти України, передадуть свою частку в Альфа-Банку Україна українським резидентам, узгодженим з Національним банком України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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