США ввели санкції проти дочок путіна, дружини Лаврова, Сбербанку та Альфа-банку — Finance.ua

США ввели санкції проти дочок путіна, дружини Лаврова, Сбербанку та Альфа-банку

Вчора 17:55 — Фондовий ринок

США ввели санкції проти дочок путіна, дружини Лаврова, Сбербанку та Альфа-банку

США вводять повні блокуючі санкції проти російських Сбербанку та Альфа-банку. Їхні активи будуть заморожені, а громадянам та компаніям із США забороняється вести справи з цими банками. Також запроваджується заборона на нові інвестиції в російську економіку.

Про це заявили в Білому домі

Санкції вводяться у відповідь на звірства російських військових в Україні. Тепер США повністю заблокували понад дві третини російського банківського сектора.

«Ця дія заморозить будь-які активи Сбербанку та Альфа-банку, пов’язані з фінансовою системою США, та заборонить громадянам США вести з ними справи. Сбербанку володіє майже третиною всіх активів російського банківського сектора та має системне значення для російської економіки. Альфа-банк є найбільшим приватним фінансовим інститутом росії та четвертим за величиною фінансовим інститутом росії в цілому», — зазначили у США.

Заборона нових інвестицій у росію, на думку Білого дому, ще більше ізолює агресора від світової економіки. Вже понад 600 транснаціональних компаній самостійно вирішили залишити росію, тепер решта американських фірм не зможе вкладати гроші у свій бізнес у рф.

Американська влада прогнозує, що під дією санкцій російська економіка перестане входити до двадцятки найбільших. «Мета — змусити їх зробити вибір... Виснажити ресурси, які є у Путіна для продовження війни проти України», — пояснила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

І останньою частиною пакету є повне блокування активів повнолітніх дітей путіна, дружини та дочки міністра закордонних справ Лаврова, а також членів Ради безпеки росії, включно з експрезидентом і прем’єр-міністром росії Дмітрієм Медведєвим та прем’єр-міністром Міхаілом Мішустіним

Санкції відключають їх від фінансової системи США та заморожують всі активи, які вони мають у Сполучених Штатах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.