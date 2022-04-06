США ввели санкції проти дочок путіна, дружини Лаврова, Сбербанку та Альфа-банку — Finance.ua
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США ввели санкції проти дочок путіна, дружини Лаврова, Сбербанку та Альфа-банку

Вчора 17:55Фондовий ринок
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США ввели санкції проти дочок путіна, дружини Лаврова, Сбербанку та Альфа-банкуСША ввели санкції проти дочок путіна, дружини Лаврова, Сбербанку та Альфа-банку
США вводять повні блокуючі санкції проти російських Сбербанку та Альфа-банку. Їхні активи будуть заморожені, а громадянам та компаніям із США забороняється вести справи з цими банками. Також запроваджується заборона на нові інвестиції в російську економіку.
Про це заявили в Білому домі.
Санкції вводяться у відповідь на звірства російських військових в Україні. Тепер США повністю заблокували понад дві третини російського банківського сектора.
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«Ця дія заморозить будь-які активи Сбербанку та Альфа-банку, пов’язані з фінансовою системою США, та заборонить громадянам США вести з ними справи. Сбербанку володіє майже третиною всіх активів російського банківського сектора та має системне значення для російської економіки. Альфа-банк є найбільшим приватним фінансовим інститутом росії та четвертим за величиною фінансовим інститутом росії в цілому», — зазначили у США.
Заборона нових інвестицій у росію, на думку Білого дому, ще більше ізолює агресора від світової економіки. Вже понад 600 транснаціональних компаній самостійно вирішили залишити росію, тепер решта американських фірм не зможе вкладати гроші у свій бізнес у рф.
Американська влада прогнозує, що під дією санкцій російська економіка перестане входити до двадцятки найбільших. «Мета — змусити їх зробити вибір... Виснажити ресурси, які є у Путіна для продовження війни проти України», — пояснила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.
І останньою частиною пакету є повне блокування активів повнолітніх дітей путіна, дружини та дочки міністра закордонних справ Лаврова, а також членів Ради безпеки росії, включно з експрезидентом і прем’єр-міністром росії Дмітрієм Медведєвим та прем’єр-міністром Міхаілом Мішустіним
Санкції відключають їх від фінансової системи США та заморожують всі активи, які вони мають у Сполучених Штатах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Обозреватель
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