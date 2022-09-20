Блокчейн Solana обігнав Ethereum за кількістю активних користувачів — Finance.ua
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Блокчейн Solana обігнав Ethereum за кількістю активних користувачів

Фінтех і Картки
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Блокчейн Solana обігнав Ethereum за кількістю активних користувачів
Блокчейн Solana обігнав Ethereum за кількістю активних користувачів
Згідно з даними звіту команди Nansen, блокчейну Solana вдалось обігнати Ethereum за кількістю активних користувачів.
Дослідники з’ясували, що у другому кварталі 2022 року середньодобова кількість транзакцій на Solana склала 40 мільйонів, тоді як на ефіріумі цей показник становив 1 мільйон на день. Сплеск транзакційної активності адрес на Solana пов’язують із весняною волатильністю та збільшенням обсягу торгів на децентралізованих платформах (DEX), таких як Mango Markets та Serum.
Блокчейн Solana обігнав Ethereum за кількістю активних користувачів
Щодо токена SOL, він розташований на дев’ятому місці у рейтингу найбільших цифрових активів, торгуючись за $32,18 на момент написання новини. У свою чергу ЕТН залишається на другому місці, його вартість на даний момент — $1357. Варто зауважити, що Ethereum вдалось вирости на 4,76% у порівнянні з минулою добою, коли і біткоїн, і "ефір"обвалились.
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Нагадаємо, ще одна криптовалюта, якій вдалось обігнати ЕТН — Dogecoin, яка стала другою PoW-криптовалютою за ринковою капіталізацією — все завдяки переходу ефіріуму на PoS. Очевидно, флагманська криптовалюта на сотні мільярдів випереджає капіталізацію DOGE, втім зайняти друге місце після ВТС — значне досягнення для мем-криптовалюти.
«Хто б міг подумати, що це станеться. Вітаємо #Dogefam», — написав один із фанатів DOGE у Твіттері.
Якщо хочете безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші, найкращим варіантом стане CoinBase. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.

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За матеріалами:
noworries
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