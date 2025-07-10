Бізнесу нагадали про повернення повних штрафів за РРО — Finance.ua

Бізнесу нагадали про повернення повних штрафів за РРО
З 1 серпня 2025 року за порушення вимог використання РРО/ПРРО доведеться сплачувати повний розмір штрафів.
Про це повідомила Державна податкова служба.
«З 1 серпня 2025 року завершиться перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування РРО/ПРРО», — сказано в повідомленні.
У 2023 році, після поновлення права контролюючих органів на повноцінне застосування штрафних санкцій, держава тимчасово зменшила їх розмір до 25% і 50% для адаптації бізнесу до нових умов.
Ці пом’якшення втратять чинність, і штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків знову стягуватимуться у повному обсязі:
- 100% - вартості товарів (робіт, послуг) при першому порушенні;
- 150% - вартості при кожному наступному порушенні.
ДПС закликає суб’єктів господарювання забезпечити дотримання встановлених правил розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Зокрема:
- використовувати лише зареєстровані РРО, ПРРО або розрахункові книжки;
- проводити розрахунки на повну суму вартості товарів або послуг;
- видавати покупцям відповідні розрахункові документи (у паперовій або електронній формі).
Поділитися новиною