Бізнесу нагадали про повернення повних штрафів за РРО — Finance.ua

Бізнесу нагадали про повернення повних штрафів за РРО Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

Бізнесу нагадали про повернення повних штрафів за РРО

З 1 серпня 2025 року за порушення вимог використання РРО/ПРРО доведеться сплачувати повний розмір штрафів.

Про це повідомила Державна податкова служба.

«З 1 серпня 2025 року завершиться перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування РРО/ПРРО», — сказано в повідомленні.

У 2023 році, після поновлення права контролюючих органів на повноцінне застосування штрафних санкцій, держава тимчасово зменшила їх розмір до 25% і 50% для адаптації бізнесу до нових умов.

Ці пом’якшення втратять чинність, і штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків знову стягуватимуться у повному обсязі:

100% - вартості товарів (робіт, послуг) при першому порушенні;

150% - вартості при кожному наступному порушенні.

ДПС закликає суб’єктів господарювання забезпечити дотримання встановлених правил розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Зокрема:

використовувати лише зареєстровані РРО, ПРРО або розрахункові книжки;

проводити розрахунки на повну суму вартості товарів або послуг;

видавати покупцям відповідні розрахункові документи (у паперовій або електронній формі).

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