Бізнес яких країн швидше виходить з росії, а яких повільніше — дослідження — Finance.ua

Бізнес яких країн швидше виходить з росії, а яких повільніше — дослідження

Вчора 21:00 — Фондовий ринок

Бізнес яких країн швидше виходить з росії, а яких повільніше — дослідження

R&D центр YouControl оцінив темпи виходу іноземних компаній з рф у розрізі країн та секторів економіки.

Як показало дослідження , до топ 5 країн-лідерів за рівнем бізнес-бойкотування входять: Австралія, Норвегія, Литва, Великобританія, Південна Корея.

Санкційний тиск на рф суттєво відрізняється у різних країнах світу: Великобританія, США, Польща, країни Балтії демонструють дієву підтримку Україні. Натомість, найбільші країни Азії, Африки і Латинської Америки зайняли відсторонену позицію спостерігачів.

До топ 5 країн-лідерів за рівнем бізнес-бойкотування належать:

Австралія;

Норвегія;

Литва;

Великобританія;

Південна Корея.

Також значна частка іноземних компаній, що вийшли з російського ринку або припинили там операційну діяльність, — з Канади, Швеції, Ірландії, Фінляндії та Польщі.

Інфографіка: YouControl

Серед європейських країн найнижчі темпи виходу і висока частка компаній, що продовжили бізнес в роcії, відмічаються в Ісландії, Словенії, Греції, Австрії та Угорщині.

ТОП-5 країн світу з найнижчим рівнем виходу бізнесу з рф:

Туреччина;

Китай;

Ісландія;

Словенія;

Греція.

Абсолютними лідерами за часткою корпорацій, які не підтримали ідеї добровільних санкцій, виявились Туреччина та Китай, а також такі країни Азії як Індія, Ізраїль та Об’єднані Арабські Емірати. Хоча у цих країнах є компанії, що призупинили діяльність в рф, особливо серед гравців фінансового та технологічного сектору.

Секторальні відмінності темпів виходу з рф

Компанії зі сфери послуг (а саме: бізнес послуги, спорт, медіа, фінанси), а також високотехнологічних індустрій більш схильні покидати російський ринок. Серед досліджуваних іноземних компаній з даних галузей рішуче відмовились покидати російський ринок менше 12% від загальної кількості, натомість більше 50% заявили про вихід чи призупинку діяльності.

Наприклад, серед 209 високотехнологічних іноземних компаній повністю вийшли або призупинили діяльність в рф 164 компанії. Залишилися без змін — 22, а продовжили діяльність з певними обмеженнями в операціях та інвестиціях — 23.

Найбільша частка лояльних до рф компаній виявилась серед таких економічних секторів як охорона здоров’я, виробництво металургійної сировини та матеріалів, будівництво, телекомунікації, текстильна промисловість. Дуже різноспрямовані тренди у ставленні до росії спостерігаються серед іноземних компаній у галузі енергетики (зокрема нафтогазовому бізнесі), важкої промисловості, транспорту, агропромислового комплексу та хімпрому.

Інфографіка: YouControl

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