Бізнес відновив позитивні оцінки результатів своєї діяльності — опитування підприємств у вересні — Finance.ua

Бізнес відновив позитивні оцінки результатів своєї діяльності — опитування підприємств у вересні Сьогодні 17:00 — Казна та Політика

Бізнес відновив позитивні оцінки результатів своєї діяльності — опитування підприємств у вересні

Бізнес у вересні позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності після двох місяців поспіль стриманих очікувань. Поступове відновлення темпів виробництва, налагодження нових шляхів поставок продукції, зниження темпів зростання витрат на сировину та енергію, поліпшення інфляційних і курсових очікувань, сталий внутрішній попит сприяли поліпшенню очікувань респондентів.

Про це пише НБУ.

Як свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за виключенням вимушеної перерви в березні - травні 2022 року, у вересні 2023 року ІОДА підвищився до 50.1 порівняно з 49.3 в серпні, перевищивши нейтральний рівень (50 пунктів).

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Підприємства промисловості поліпшили оцінки своїх економічних результатів, зважаючи на поступове відновлення темпів виробництва, нові шляхи поставок продукції та сповільнення інфляції: секторальний індекс у вересні становив 50.0 порівняно з 48.8 у серпні. Респонденти зберегли позитивні очікування щодо обсягів виготовленої продукції та обсягів нових замовлень на продукцію, а також щодо запасів сировини та матеріалів. Обсяги нових експортних замовлень на продукцію очікуються на рівні попереднього місяця. Дещо послабилися негативні оцінки щодо обсягів незавершеного виробництва, натомість погіршились оцінки щодо залишків готової продукції.

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Підприємства будівництва п’ятий місяць поспіль зберегли позитивні оцінки результатів своєї діяльності завдяки пожвавленню попиту на іпотечні кредити за пільговими державними програмами, бюджетному фінансуванню будівництва та відновлення доріг, а також сезонному фактору: секторальний індекс у вересні становив 50.6 (у серпні - 51.0). Будівельники дещо впевненіше очікували зростання обсягів будівництва та були налаштовані на збільшення обсягу нових замовлень, а також закупівлі сировини та матеріалів. Значно посилилися очікування респондентів щодо зростання закупівлі та вартості послуг підрядників, водночас пом’якшилися негативні оцінки щодо їх доступності.

Підприємства торгівлі залишаються найоптимістичнішими серед інших секторів: сьомий місяць поспіль вони позитивно оцінюють результати своєї діяльності завдяки сталим споживчим настроям, достатній пропозиції товарів та сповільненню інфляції: секторальний індекс у вересні становив 53.3 порівняно з 52.5 у серпні. Торговельні компанії були налаштовані на подальше збільшення обсягів товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу. На тлі посилення прогнозів щодо здорожчання закупівельних цін респонденти пом’якшили оцінки щодо зростання вартості товарів, закуплених для продажу, а також зберегли позитивні оцінки запасів / залишків товарів для продажу та послабили оцінки щодо зменшення торговельної маржі.

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Підприємства сфери послуг — єдині з усіх секторів економіки зберегли негативні оцінки своєї ділової активності, зважаючи на руйнування транспортної логістики, підвищення цін на пальне та слабкий попит: секторальний індекс у вересні становив 47.9 порівняно з 47.3 у серпні. На відміну від двох попередніх місяців, респонденти очікували незначне збільшення обсягу наданих послуг та пом’якшили негативні очікування щодо обсягу нових замовлень. Водночас після трьох місяців позитивних очікувань, респонденти прогнозують зменшення обсягів послуг у процесі виконання.

Очікування

Більшість опитаних підприємств очікують на здорожчання власної продукції / послуг на тлі зростання закупівельних цін.

Оцінки щодо зайнятості неоднорідні. Лише підприємства торгівлі третій місяць поспіль очікують збільшення персоналу, керівники підприємств будівництва, як і в серпні, не прогнозують змін. Натомість респонденти промисловості та сфери послуг все ще очікують скорочення загальної чисельності працівників.

Довідка Finance.ua:

щомісячне опитування підприємств проводилося з 04 до 22 вересня 2023 року. В опитуванні взяли участь 502 підприємства. Серед опитаних підприємств 45.4% - компанії промисловості, 28.9% - сфери послуг, 20.7% - торгівлі, 5.0% - будівництва; 32.3% респондентів — великі підприємства, 29.3% - середні, 38.4% - малі;

31.9% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9.6% - лише експортні операції, 15.5% - лише імпортні операції, 43.0% - не здійснюють зовнішні економічні операції;

щомісячний індекс очікувань ділової активності (ІОДА) — інструмент оперативної оцінки та відстеження тенденцій розвитку економіки. Індекс розраховується на основі опитувань українських підприємств реального сектору економіки;

на основі відповідей респондентів розраховуються щомісячні індекси очікувань ділової активності - секторальні (для кожного сектору економіки) та композитний, що характеризує економічний розвиток країни за місяць. Значення індексу на рівні 50 є нейтральним. Очікування є позитивними, якщо значення індексу перевищує нейтральний рівень.

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