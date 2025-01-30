Бізнес-спільнота України підтримала законопроєкт щодо посилення відповідальності ТЦК та ВЛК — Finance.ua

Бізнес-спільнота України підтримала законопроєкт щодо посилення відповідальності ТЦК та ВЛК Сьогодні 16:49

Бізнес-спільнота України підтримала законопроєкт щодо посилення відповідальності ТЦК та ВЛК

27 січня у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт № 12 442, яким вносяться зміни до Кримінального кодексу України в частині удосконалення положень законодавства для недопущення порушень зі сторони уповноважених представників ТЦК та СП, а також ВЛК.

У Європейській Бізнес Асоціації підтримали такі вдосконалення.

За інформацією від компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації, після посилення процесів мобілізації, а також змін, що відбувалися в процесі бронювання та отримання статусу критичності (наприкінці року через аудит значна кількість підприємств не змогли своєчасно оновити статус критичності через перегляд процедур та призупинення процесу бронювання), фіксується значна кількість випадків, коли навіть заброньованих співробітників критично важливих підприємств намагаються мобілізувати, а також коли ВЛК відбувається досить формально без надання можливості військовозобов’язаному зібрати всі необхідні документи для підтвердження його стану здоров’я.

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«Це призводить до ускладнення або навіть зупинок роботи компаній, має негативний вплив на економіку та, відповідно, надходження до бюджету, які є фактично єдиним джерелом фінансування для збройних сил. Витрачаються час та ресурси на доведення необхідності збереження висококваліфікованих спеціалістів у економіці, в навчання яких інвестуються величезні кошти та роки», — йдеться у повідомленні ЄБА.

Зареєстрований законопроєкт № 12 442 має на меті виправити ситуацію та запровадити відповідальність за такі дії представників уповноважених органів.

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«Асоціація вітає таку законодавчу ініціативу. Після посилення відповідальності бізнесу за мобілізаційні процеси цей законопроєкт є логічним продовженням реформи мобілізаційного законодавства, адже посилення відповідальності має відбуватися для усіх сторін процесу», — кажуть у відомстві.

Що це дасть? Прийняття законопроєкту, на думку бізнесу, може дозволити збалансувати систему державного управління та створити прозорі та справедливі умови для усіх сторін, попередити корупційні зловживання, а також гарантувати критичному для роботи економіки бізнесу стабільну роботу та прогнозованість виробничих процесів.

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