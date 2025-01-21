Спрощене перебронювання працівників через «Дію»: у Мінцифрі пояснили деталі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Спрощене перебронювання працівників через «Дію»: у Мінцифрі пояснили деталі

38
Міністерство цифрової трансформації забезпечить безперебійну роботу спрощеної системи перебронювання через «Дію» з 22 січня до 1 березня. Критичні підприємства зможуть оформити бронювання без 72-годинного очікування.
Про це розповіла заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Коваль в ефірі телемарафону.
За її словами, збоїв не буде, оскільки є покроковий алгоритм дій, який має здійснити керівник підприємства.

Якщо бронювання працівника вже закінчилось

Керівнику необхідно зайти у «Дію», обирати послугу бронювання, ввести дані працівника й відправити заявку в обробку. Якщо таке підприємство вже отримало оновлену критичність за новими критеріями, то така заява обробиться без очікування 72 годин.

Якщо у працівника ще є діюче бронювання.

У випадку, якщо, наприклад, у працівника бронювання закінчується 20 лютого то керівник підприємства може анулювати діюче бронювання й одразу подати на нове.
«У такому випадку, якщо критичність вже є за новими критеріями, працівник також отримує бронювання протягом 72 годин, якщо він буде відповідати всім критеріям. У такому випадку керівник підприємства за здалегіть зможе перебронювати працівників, які є важливими для підприємства», — сказала Коваль.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.