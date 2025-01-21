Спрощене перебронювання працівників через «Дію»: у Мінцифрі пояснили деталі — Finance.ua

Спрощене перебронювання працівників через «Дію»: у Мінцифрі пояснили деталі Сьогодні 16:30

Міністерство цифрової трансформації забезпечить безперебійну роботу спрощеної системи перебронювання через «Дію» з 22 січня до 1 березня. Критичні підприємства зможуть оформити бронювання без 72-годинного очікування.

Про це розповіла заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Коваль в ефірі телемарафону.

За її словами, збоїв не буде, оскільки є покроковий алгоритм дій, який має здійснити керівник підприємства.

Якщо бронювання працівника вже закінчилось

Керівнику необхідно зайти у «Дію», обирати послугу бронювання, ввести дані працівника й відправити заявку в обробку. Якщо таке підприємство вже отримало оновлену критичність за новими критеріями, то така заява обробиться без очікування 72 годин.

Якщо у працівника ще є діюче бронювання.

У випадку, якщо, наприклад, у працівника бронювання закінчується 20 лютого то керівник підприємства може анулювати діюче бронювання й одразу подати на нове.

«У такому випадку, якщо критичність вже є за новими критеріями, працівник також отримує бронювання протягом 72 годин, якщо він буде відповідати всім критеріям. У такому випадку керівник підприємства за здалегіть зможе перебронювати працівників, які є важливими для підприємства», — сказала Коваль.

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