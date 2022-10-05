Бізнес розповів, що думає про податкову реформу 10−10−10 — Finance.ua
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Бізнес розповів, що думає про податкову реформу 10−10−10

Казна та Політика
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Бізнес розповів, що думає про податкову реформу 10−10−10
Бізнес розповів, що думає про податкову реформу 10−10−10
Українська бізнес-спільнота вважає цікавою ідею податкової реформи 10−10−10, проте чекає на концепцію, прописану у вигляді законопроекту, аби математично прорахувати її ефекти для кожної індустрії.
Про це йдеться у заяві Європейської Бізнес Асоціації.
Нагадаємо, Офіс президента та Міністерство економіки наразі працюють над концепцією податкової реформи, під назвою «10-10-10». Вона передбачає зниження: до 10% податку на додану вартість (який зараз становить 20%), до 10% податку на доходи фізосіб (зараз 18%), до 10% податку на прибуток підприємств (зараз 18%). Водночас, на час війни передбачається підвищити вдвічі ставку військового збору — до 3%. Окрім того, скасувати сплату ЄСВ (наразі 22% від фонду оплати праці працівника), але залишити для ФОПів, які перебувають на системі єдиного податку.
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Водночас, пропонується посилити відповідальність за порушення податкового законодавств, а задля компенсаторів — скасувати вичерпний перелік податкових пільг, що дозволить додатково залучити до бюджету близько 180 млрд грн.
Як зазначають у ЄБА, бізнес підтримує ідею реформи. Спільнота вже тривалий час говорить про необхідність детінізації економіки, про важливість зниження навантаження на фонд оплати праці, адже з таким податковим навантаженням прозорий бізнес стає абсолютно неконкурентним порівняно з тіньовим.
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Більше того, безумовно, привабливою виглядає ідея зробити країну інвестиційно привабливою, зокрема з погляду податків, зробити все прозорим, прибрати тіньові потоки.
Водночас, не лише велике податкове навантаження є проблемою для роботи та розвитку бізнесу в Україні. Питання верховенства права та корупції є навіть більш актуальними. Тож і вони потребують належної уваги, паралельно з податковою реформою, аби, змінивши розподіл податків, вся система почала працювати по-іншому — чесно, прозоро та чітко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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