Бізнес оцінив податкові законопроєкти уряду: у чому не згодні Сьогодні 13:40 — Казна та Політика

Асоціація концептуально підтримує запропоновані зміни, водночас висловлює низку зауважень і пропозицій

Експерти Європейської Бізнес Асоціації проаналізували пакет податкових законопроєктів, ініційованих Кабінетом Міністрів України. Загалом асоціація концептуально підтримує запропоновані зміни, водночас висловлює низку зауважень і пропозицій.

Нагадаємо, 6 квітня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив два законопроєкти, що стосуються оподаткування цифрових платформ та міжнародних посилок. Обидва документи є частиною зобов’язань України перед МВФ.

Бізнес-спільнота зацікавлена в пошуку ефективних рішень для зменшення тіньового сектору та забезпечення справедливого податкового навантаження. Зокрема, в контексті законодавчих ініціатив, що запобігатимуть використанню спрощеної системи оподаткування для ухилення від податків.

«Асоціація послідовно підтримує заходи уряду, спрямовані на створення рівних умов для бізнесу, підвищення передбачуваності податкового та регуляторного середовища і розробку механізмів протидії тіньовій економіці без зайвого тиску на добросовісних платників», — сказано в повідомленні ЄБА.

Скасування пільги з ПДВ для товарів вартістю до 150 євро

Асоціація підтримує скасування пільгового оподаткування для товарів вартістю до 150 євро (законопроєкт № 15112). Водночас експерти наголошують на необхідності внесення змін до Митного кодексу України для запровадження спрощених процедур адміністрування відповідних платежів.

У Європейській Бізнес Асоціації зазначають, що раніше вже зверталися до уряду та парламенту із закликом переглянути такі пільги. На їхню думку, це сприятиме гармонізації українського податкового та митного законодавства з нормами Європейського Союзу.

Обмін даними про доходи з цифрових платформ

Щодо законопроєкту № 15111, який передбачає впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, асоціація вказує на необхідність доопрацювання окремих положень.

Зокрема, уточнення потребують визначення оператора цифрової платформи та статусу підзвітного продавця як суб’єкта господарювання.

Також експерти вважають недоцільним запровадження спеціальних банківських рахунків і розкриття банківської таємниці підзвітних продавців. На їхню думку, такі норми можуть вплинути на рівень довіри з боку населення.

Військовий збір

У контексті законопроєкту № 15110 асоціація пропонує розглядати питання військового збору в ширшому контексті — разом із реформою оподаткування доходів фізичних осіб та системи соціального страхування.

На думку експертів, продовження підвищених ставок без комплексних змін може зберегти наявні дисбаланси та стимулювати тінізацію доходів.

Крім того, збереження високого податкового навантаження на фонд оплати праці без урахування макроекономічних умов у період післявоєнного відновлення може стримувати економічне зростання, відновлення ринку праці та легалізацію доходів.

