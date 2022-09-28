Біженці з України: чисельність населення Німеччини досягла історичного максимуму — Finance.ua
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Біженці з України: чисельність населення Німеччини досягла історичного максимуму

Світ
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Біженці з України: чисельність населення Німеччини досягла історичного максимуму
Біженці з України: чисельність населення Німеччини досягла історичного максимуму
Через наплив біженців з України нині в Німеччині проживає більше людей, ніж будь-коли раніше. Згідно з інформацією Федерального статистичного відомства, у першому півріччі 2022 року кількість жителів Німеччини вперше перевищила 84 мільйони, передає Spiegel.
Станом на 30 червня 2022 року у ФРН проживало на 843 тисяч людей більше, ніж наприкінці 2021 року. Йдеться про приріст населення на один відсоток.
Як повідомляє видання, такий приріст спостерігався в 1992 році. Це сталося внаслідок відкриття кордонів у Східній Європі та війни в тодішній Югославії. А також у 2015 році — через міграційну кризу.
За перше півріччя 2022 року до Німеччини приїхало близько 750 тисяч українців, пише видання.
Майже п’ять з восьми мільйонів українців, що виїхали до країн Європейського Союзу від початку повномасштабного вторгнення, уже встигли повернутись в Україну. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, 15 вересня.

Довідка Finance.ua:

  • економіка Німеччини найсильніша у Європі. Це підтверджують численні дослідження статистичної організації Європейської Комісії, а також рейтинг Світового банку Doing Business, згідно з яким у 2021 році Німеччина посіла 22 місце з-поміж 190 країн світу. Найбільш зручною та привабливою для іноземних інвесторів формою організації бізнесу у Німеччині є товариства з обмеженою відповідальністю (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, або GmbH);
  • біженцям з України в Німеччині виплачуватимуть підвищену допомогу. Плануються, що з 2023 року українці, які потребують фінансової допомоги, отримуватимуть приблизно на 50 євро більше;
  • мінімальна зарплата у Німеччині на сьогодні така: година праці коштує від €10, а з 1 жовтня цифра зросте до €11,5 за годину. Є чимало спеціальностей, де платять ще більше, і там знання німецької не обов’язкове.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном

За матеріалами:
suspilne.media
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