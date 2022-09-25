Що треба для відкриття бізнесу в Німеччині — Finance.ua

Що треба для відкриття бізнесу в Німеччині Вчора 07:23 — Особисті фінанси

Що треба для відкриття бізнесу в Німеччині

Економіка Німеччини найсильніша у Європі. Це підтверджують численні дослідження статистичної організації Європейської Комісії, а також рейтинг Світового банку Doing Business, згідно з яким у 2021 році Німеччина посіла 22 місце з-поміж 190 країн світу.

Про це пише українська юридична фірма Golaw.

Як зазначається, найбільш зручною та привабливою для іноземних інвесторів формою організації бізнесу у Німеччині є товариства з обмеженою відповідальністю (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, або GmbH). Наразі у Німеччині існує понад 1 млн зареєстрованих GmbH.

GmbH є господарським товариством-юридичною особою, що може бути засноване з будь-якою метою, не забороненою законом. Мінімальний розмір статутного капіталу становить EUR 25 000. До моменту реєстрації GmbH, у статутний капітал повинно бути внесено не менше половини його розміру. Для цього спочатку відкривається банківський рахунок для цілей майбутньої GmbH.

Засновниками та учасниками GmbH можуть бути іноземні фізичні та юридичні особи, зокрема українські. GmbH набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації у німецькому торговельному реєстрі (Handelsregister). Відповідальність GmbH обмежується виключно власним майном компанії.

Процедура реєстрації GmbH може тривати в середньому від 2 до 12 тижнів. Водночас існує можливість придбання заздалегідь заснованої та зареєстрованої GmbH. Купівля-продаж вже існуючої GmbH оформлюється протягом декількох робочих днів, що дає можливість починати бізнес-активність набагато швидше.

Діяльність GmbH у Німеччині буде супроводжувати таке податкове навантаження:

19% податку на додану вартість від вартості товару чи послуги;

14% податку на прибуток від загальної суми отриманих доходів;

15% корпоративного податку від загального прибутку.

Якщо бізнес активність зосереджується у промисловій сфері, зокрема, але не виключно у машинобудуванні або електроенергетиці, сплачується додатково від 7% до 15% податку із загального прибутку з урахуванням місцезнаходження компанії. При цьому, податки в Німеччині сплачуються наперед, а не після звітного періоду.

Відкриття і реєстрація бізнесу може бути підставою для отримання посвідки на проживання для інвестора та членів його родини.

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