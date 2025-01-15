Біткоїну загрожує відкат після стрімкого зростання — Finance.ua

Біткоїну загрожує відкат після стрімкого зростання Сьогодні 03:48 — Криптовалюта

Біткоїну загрожує відкат після стрімкого зростання

Криптовалютні експерти вважають, що істотне зростання вартості біткоїна показує імпульсний рух, що найближчим часом призведе до падіння провідної криптовалюти до $70,000.

Варто наголосити, що такі висновки спричинені тим, що 13 листопада біткоїн короткочасно піднявся до ціни вище $90,000, що стало новим історичним максимумом.

Фото: TradingView

Дані з Cointelegraph Markets Pro та Binance «>TradingView підтвердили новий рекорд ціни біткоїна на рівні $90,240 на біржі Bitstamp, що було зафіксовано в кінці дня.

Після кількох спроб подолати рівень $90,000, «бичачий» ринок зрештою досяг успіху — але лише на короткий час.

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Через високий рівень коливання ціни активу (волатильність), психологічне значення круглого числа поєднувалося з великою ліквідністю на продаж і ринком, який, за словами деяких експертів, вже був перегрітий.

«Біткоїну потрібно знизити темп і побудувати підтримку на новому рівні», — заявив співзасновник торгового ресурсу Material Indicators Кіт Алан.

Ліквідність (здатність активу бути швидко проданим) на рівні $90,000 становить $80 млн та стіна продажу у діапазоні $100,000 — $177 млн, повинні уповільнити темп.

Фото: CoinGlass

Аналітики попередили про можливе збереження поточної ситуації в короткостроковій перспективі. Це може свідчити про те, що ціна навряд чи досягне нового рекорду найближчим часом.

Попри це періоди ейфорії може підштовхнути ціну вгору і спростувати цей сигнал.

Трейдер Credible Crypto, який прогнозував падіння біткоїна до $50,000, додав, що ринок може виявити поведінку в межах діапазону до досягнення потенційного зростання.

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«Я все ще не вважаю, що це імпульсний рух, яким багато хто його бачить. Біткоїн пішов набагато вище, ніж очікувалося, що змінює моє ставлення до торгівлі», — сказав він.

Зазначається, що наразі існують два сценарії подій:

велика пастка для бичачого ринку;

продовження зростання біткоїна.

«У будь-якому випадку, я очікую кілька тижнів консолідації між $70,000 і $90,000», — додав експерт.

Тим часом автор платформи для аналізу даних біткоїна Woobull Віллі Ву пояснив ці тенденції, зв’язуючи їх із рівнями ліквідності та розширенням Фібоначчі.

Фото: CoinGlass

Він додав, що зона трохи вище $100,000 стане критично важливою для ціни біткоїна в найближчому майбутньому.

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