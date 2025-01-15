Біткоїну загрожує відкат після стрімкого зростання — Finance.ua

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Біткоїну загрожує відкат після стрімкого зростання

Криптовалюта
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Біткоїну загрожує відкат після стрімкого зростання
Біткоїну загрожує відкат після стрімкого зростання
Криптовалютні експерти вважають, що істотне зростання вартості біткоїна показує імпульсний рух, що найближчим часом призведе до падіння провідної криптовалюти до $70,000.
Варто наголосити, що такі висновки спричинені тим, що 13 листопада біткоїн короткочасно піднявся до ціни вище $90,000, що стало новим історичним максимумом.
Фото: TradingView
Фото: TradingView
Дані з Cointelegraph Markets Pro та Binance«>TradingView підтвердили новий рекорд ціни біткоїна на рівні $90,240 на біржі Bitstamp, що було зафіксовано в кінці дня.
Після кількох спроб подолати рівень $90,000, «бичачий» ринок зрештою досяг успіху — але лише на короткий час.
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Через високий рівень коливання ціни активу (волатильність), психологічне значення круглого числа поєднувалося з великою ліквідністю на продаж і ринком, який, за словами деяких експертів, вже був перегрітий.
«Біткоїну потрібно знизити темп і побудувати підтримку на новому рівні», — заявив співзасновник торгового ресурсу Material Indicators Кіт Алан.
Ліквідність (здатність активу бути швидко проданим) на рівні $90,000 становить $80 млн та стіна продажу у діапазоні $100,000 — $177 млн, повинні уповільнити темп.
Фото: CoinGlass
Фото: CoinGlass
Аналітики попередили про можливе збереження поточної ситуації в короткостроковій перспективі. Це може свідчити про те, що ціна навряд чи досягне нового рекорду найближчим часом.
Попри це періоди ейфорії може підштовхнути ціну вгору і спростувати цей сигнал.
Біткоїну загрожує відкат після стрімкого зростання
Трейдер Credible Crypto, який прогнозував падіння біткоїна до $50,000, додав, що ринок може виявити поведінку в межах діапазону до досягнення потенційного зростання.
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  • «Я все ще не вважаю, що це імпульсний рух, яким багато хто його бачить. Біткоїн пішов набагато вище, ніж очікувалося, що змінює моє ставлення до торгівлі», — сказав він.
Зазначається, що наразі існують два сценарії подій:
  • велика пастка для бичачого ринку;
  • продовження зростання біткоїна.
«У будь-якому випадку, я очікую кілька тижнів консолідації між $70,000 і $90,000», — додав експерт.
Тим часом автор платформи для аналізу даних біткоїна Woobull Віллі Ву пояснив ці тенденції, зв’язуючи їх із рівнями ліквідності та розширенням Фібоначчі.
Фото: CoinGlass
Фото: CoinGlass
Він додав, що зона трохи вище $100,000 стане критично важливою для ціни біткоїна в найближчому майбутньому.
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За матеріалами:
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