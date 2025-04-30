Біткоїн-резерви урядів світу склали 2,3% від активу в обігу — CoinGecko — Finance.ua
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Біткоїн-резерви урядів світу склали 2,3% від активу в обігу — CoinGecko

Технології&Авто
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Біткоїн-резерви урядів світу склали 2,3% від активу в обігу — CoinGecko
Біткоїн-резерви урядів світу склали 2,3% від активу в обігу — CoinGecko
Станом на квітень 2025 року уряди різних країн колективно володіють понад 463 741 BTC, що становить близько 2,3% від загальної пропозиції біткоїна.
Про це йдеться у звіті CoinGecko.
За даними платформи, ця кількість є меншою у порівнянні з 529 591 BTC у липні 2024 року, що свідчить про активне управління криптоактивами урядами — від збільшення запасів до їх продажу.
США залишаються найбільшим державним власником біткоїнів із 198 012 BTC (в еквіваленті $18,77 млрд на момент підготовки матеріалу). Однак їхній обсяг скоротився після реалізації частини активів. У березні 2025 року президент Дональд Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву криптовалют, який консолідує конфісковані активи.
Другим за розміром власником вказується Китай із 194 тис. BTC ($18,4 млрд), здебільшого здобутих після ліквідації шахрайської схеми PlusToken у 2019 році, наголосили у CoinGecko.
Згідно зі звітом, Велика Британія володіє 61 тис. BTC (майже $5,8 млрд), конфіскованими під час розслідувань фінансових злочинів. Уряд наразі обговорює, чи продавати ці активи для фінансування державних потреб.
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Бутан накопичив 8 594 BTC ($815 млн) завдяки екологічному майнінгу на гідроелектростанціях.
За інформацією сервісу, Сальвадор стабільно збільшує свої резерви, купуючи 1 BTC щодня, досягнувши 6 135 BTC ($581,6 млн). Президент Наїб Букеле продовжує реалізовувати стратегію інтеграції біткоїна в національну економіку.
Україна отримала у вигляді донатів 256 BTC ($24,3 млн доларів), які були повністю використані для військових і гуманітарних потреб, вказано у матеріалі.
Нагадаємо, що нещодавно українські посадовці та підприємці задекларували наявні в них криптовалюти за 2024 рік. Особливо активно криптовалюту декларують представники силових структур.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
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