Біткоїн піднявся вище $88 тис. на тлі побоювань щодо політики США — Finance.ua

Біткоїн піднявся вище $88 тис. на тлі побоювань щодо політики США Сьогодні 13:41

Біткоїн піднявся вище $88 тис. на тлі побоювань щодо політики США

Біткоїн ( BTC ) тримався вище $88 тис. вранці у вівторок, коли японська єна перетнула психологічний рівень у 140 відносно долара США, на тлі того, як побоювання з приводу мит США та ризики перестановки голови Федеральної резервної системи в Штатах посилили привабливість активів-притулків, повідомляє CoinDesk.

Єна зросла майже на 1% до 139,93 щодо долара, що є найвищим рівнем з вересня. Золото зросло до нових максимумів у $3494 за унцію в ранкові години в Азії.

Згідно з повідомленнями, Трамп звинувачує ФРС в економічних наслідках торгової війни, якщо центральний банк США не знизить ставки найближчим часом, а звільнення голови узурпує видимість незалежності, якою наразі користується Федеральна резервна система.

BTC додав у ціні трохи більше ніж 1%, продовживши стійке зростання з неділі. Ether (ETH), Cardano ADA, XRP і Solana SOL показали ознаки фіксації прибутку з падінням до 3%, як показують дані CoinGecko.

KAS Kaspa і POL Polygon виросли до 9%, очоливши зростання серед компаній з середньою капіталізацією, хоча і без безпосередніх каталізаторів.

Трейдери відзначили, що зростання біткоїна на тлі глобальних подій зміцнює його позицію як можливого активу без ризику.

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«Сьогоднішнє зростання є ще одним свідченням зростаючої ролі біткоїна як активу без ризику», — сказав Джеррі О’Ші, керівник відділу аналізу глобального ринку в Hashdex, в електронному листі CoinDesk. «За останні п’ять років біткоїн показував двозначну прибутковість в місяці після великих геополітичних і макроекономічних подій, таких як пандемія COVID, вторгнення росії в Україну і банківська криза в США в 2023 році», — вказав він.

«Золото зараз торгується на своєму номінальному історичному максимумі, що може передбачати сильні результати біткоїна, якщо апетит інвесторів до ризикованих активів збільшиться — у той час як глобальна ліквідність зростає, а нормативне середовище США швидко поліпшується», — додав О’Ші.

Зростання цін на золото і відносно сильна цінова динаміка біткоїна (BTC) на тлі розпродажу на світовому ринку змусили деяких трейдерів переглянути роль останнього як «цифрового золота» — важливий сюжет в перші роки біткоїна, але який останнім часом втратив оберти.

Що говорять аналітики

Тим часом, спостерігачі за графіками кажуть, що на цьому тижні біткоїн перетнув ключовий технічний індикатор, що ставить його в положення для руху вище в найближчі дні.

«У понеділок біткоїн підскочив до 87 500, протестувавши максимуми кінця березня, — сказав CoinDesk головний ринковий аналітик FxPro Алекс Купцикевич. — Провідна криптовалюта зуміла відскочити від 50-денної ковзної середньої, навколо якої вона коливалася останні півтора тижні».

«Впевнене закриття вище області $88 000 буде сигналізувати про розрив низхідного тренду і повернення до рівнів вище 200-денної ковзної середньої. Впевнене зростання з поточних рівнів стане ключовим сигналом для всього ринку, знову позиціонуючи BTC як флагмана, готового прокласти шлях», — додав Купцикевич.

Довідка Finance.ua:

ковзні середні на фінансових ринках — це інструменти, які використовуються для згладжування цінових даних з плином часу, що показують середню ціну активу (наприклад, акції) за певний період. 50-денні і 200-денні ковзні середні зазвичай використовуються, оскільки вони представляють середньострокові і довгострокові тренди відповідно;

ці періоди широко відстежуються, що робить їх самореалізуються, оскільки багато трейдерів діють на них, посилюючи їх важливість.

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