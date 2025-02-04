Біткоїн підіймався до $102 500 після відкладення мит США на імпорт із Канади та Мексики — Finance.ua
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Біткоїн підіймався до $102 500 після відкладення мит США на імпорт із Канади та Мексики

Криптовалюта
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Біткоїн підіймався до $102 500 після відкладення мит США на імпорт із Канади та Мексики
Біткоїн підіймався до $102 500 після відкладення мит США на імпорт із Канади та Мексики
У ніч на 4 лютого 2025 року курс біткоїна підіймався до $102 500 на тлі новин про відкладення мит США на імпорт щодо Канади та Мексики.
Пізніше ціна першої криптовалюти відкотилася, і на момент написання вона намагається закріпитися вище $99 000.
Графік BTC/USDT на біржі Binance. Джерело: TradingView.
Графік BTC/USDT на біржі Binance. Джерело: TradingView.
Показник домінування біткоїна продовжує триматися на високому рівні — близько 61,75%, а капіталізація першої криптовалюти — майже $2 трлн.
Домінування біткоїна на ринку криптоактивів. Джерело: TradingView.
Домінування біткоїна на ринку криптоактивів. Джерело: TradingView.
Обсяг ліквідацій за ф’ючерсними контрактами на крипторинку перевищив $545 млн за добу, за даними CoinGlass. За останні 24 години було ліквідовано позиції понад 193 00 трейдерів. Приблизно $300 млн втрат припало на лонг-позиції, понад $246 млн — на шорт.
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Обсяг ліквідацій за ф’ючерсними контрактами на ринку криптоактивів. Джерело: CoinGlass.
Обсяг ліквідацій за ф’ючерсними контрактами на ринку криптоактивів. Джерело: CoinGlass.
Індекс страху і жадібності досяг значення у 72 базисних пунктів, що вказує на «жадібність» трейдерів. Зазначимо, минулої доби цей показник складав 44 і означав «страх».
Індекс страху і жадібності на ринку криптоактивів. Джерело: Alternative.
Індекс страху і жадібності на ринку криптоактивів. Джерело: Alternative.
Зазначимо, 4 лютого 2025 року ЗМІ повідомили, що Китай ввів мита на імпорт із США, «відновивши торгову війну між двома найбільшими економіками світу».
Також нагадаємо, 3 лютого перша криптовалюта опустилася нижче $92 000 на тлі введення США мит на імпорт щодо Канади, Мексики та Китаю.
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