Біткоїн може зрости до $200 тис. найближчим часом, — криптоаналітики Сьогодні 03:04 — Криптовалюта

Біткоїн може зрости до $200 тис. найближчим часом, — криптоаналітики

Біткоїн залишається в межах своїх типових історичних циклів, і це знову привертає увагу аналітиків. Вони прогнозують, що вже у 2025 році його ціна може сягнути 200 000 доларів. На користь такого сценарію свідчать як поточна динаміка ринку криптовалют, так і повторювані моделі зростання, які спостерігались у попередні роки.

Експерти наголошують , що поведінка головного криптоактиву у 2024−2025 роках багато в чому схожа на сценарії попередніх бичачих ринків, зокрема у 2017 та 2021 роках. Особливо це помітно після нещодавнього халвінгу, який традиційно слугує тригером для нового етапу зростання ціни.

Окремі аналітики звертають увагу на макроекономічну ситуацію, що сприяє інтересу до біткоїна як альтернативного активу, захищеного від інфляції та нестабільності традиційних ринків. Додатковий стимул надає зростання кількості інституційних інвесторів і запуск нових біржових фондів (ETF), орієнтованих на криптовалюти.

Згідно з оцінками деяких фахівців, якщо ринкові тенденції залишаться позитивними, біткоїн зможе досягти позначки 200 000 доларів у наступному році. Водночас аналітики попереджають, що ринок криптовалют залишається волатильним, а інвесторам варто враховувати потенційні ризики.

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Наразі біткоїн повторює шаблони минулих циклів, демонструючи як періоди швидкого зростання, так і глибокі корекції. Однак загальний настрій серед експертів залишається оптимістичним щодо перспектив головної криптовалюти у 2025 році.

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