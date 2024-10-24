Bitcoin впав на тлі політичної невизначеності в США — Finance.ua

Bitcoin впав на тлі політичної невизначеності в США Сьогодні 12:19 — Криптовалюта

Bitcoin впав на тлі політичної невизначеності в США

Останнім часом ралі Bitcoin демонструє ознаки охолодження на тлі складної динаміки, пов’язаної з президентською кампанією Дональда Трампа. Незважаючи на попередній оптимізм щодо криптовалют, який виник після прокриптовалютних заяв колишнього президента, ринок зіткнувся з новими викликами.

Про це пише Bloomberg.

Фінансові ринки реагують на шанси Трампа перемогти віцепрезидента Камалу Харріс, що відображається у прогнозах букмекерів. Інвестори переглядають свої очікування щодо монетарної політики, враховуючи можливість впровадження проекономічної програми Трампа в умовах уже стійкої американської економіки після 5 листопада.

Посилення фінансових умов, що супроводжується зростанням прибутковості облігацій і зміцненням долара, створює тиск як на Bitcoin, так і на фондові ринки. Хоча Трамп активно підтримує криптоіндустрію у своїй кампанії, залишається питання, чи не затьмарять його інші політичні пріоритети цей позитивний вплив на криптосектор.

«Безумовно, розпродаж акцій, зміцнення долара США та вища прибутковість облігацій призводять до жорсткіших фінансових умов, — зазначає Тоні Сайкмор, аналітик IG Australia Pty. — Це негативно впливає на криптовалюти, особливо у критичні моменти. Хоча фінансові умови спочатку були м’якими, важливішою є швидкість їх посилення».

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Станом на четвер, 6:30 за лондонським часом, Bitcoin торгується близько $67 300, демонструючи тижневе падіння приблизно на 2%. Попри це найбільша криптовалюта зросла приблизно на 60% цього року, досягнувши рекордної позначки $73 798 у березні, чому сприяв попит на спотові Bitcoin-ETF у США.

Передвиборча боротьба між Трампом, який обіцяє перетворити США на криптовалютну столицю світу, та Харріс, яка виступає за виважений підхід до регулювання галузі, створює додаткову невизначеність для ринку. Їхні позиції різко контрастують із жорсткою політикою щодо криптосектору за президентства Джо Байдена.

За даними опитування Bloomberg News / Morning Consult, кандидати мають статистично рівні шанси серед імовірних виборців у семи коливних штатах США. Мінімальна різниця в цих ключових регіонах підкреслює, що результат виборів можуть вирішити останні рекламні кампанії, мітинги й агітація.

Керолайн Морон, співзасновниця Orbit Markets, попереджає, що перемога Трампа може призвести до підвищення прибутковості облігацій і негативно вплинути на ризикові активи. Проте вона вважає, що «очікуване пом’якшення регулювання криптоіндустрії за адміністрації Трампа все ж має бути важливішим фактором».

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