Bitcoin спрогнозували падіння до $42 000 найближчим часом — Finance.ua

Bitcoin спрогнозували падіння до $42 000 найближчим часом Сьогодні 23:10 — Криптовалюта

Bitcoin спрогнозували падіння до $42 000 найближчим часом

Нещодавній аналіз провідних експертів з криптовалют свідчить про те, що Bitcoin, який зараз коливається між $63 000 і $61 000, може бути готовий до значного падіння.

Експерти попередили про потенційну вершину ринку, яка може призвести до агресивної цінової корекції. Технічний аналітик DonAlt висловив занепокоєння з приводу періодичних тестів діапазону цін підтримки BTC $63 000 — $61 000, які можуть призвести до його ослаблення.

«Bitcoin повернувся до старого рівня. Чим частіше він тестується, тим більша ймовірність його пробиття. Я думаю, що навіть бики хотіли б отримати вимивання нижче цього рівня», — пояснив DonAlt.

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Він прогнозує, що навіть «бичачі» інвестори готуються до падіння до рівня $52 000 або $46 000. На думку DonAlt, ця корекція ринку може похитнути самозаспокойні настрої.

Самовдоволення на крипторинку часто виникає після тривалих періодів зростання цін, коли інвестори стають надмірно оптимістичними, ігноруючи потенційні ризики. Такі настрої можуть знизити ринкову пильність і обсяги торгів, збільшуючи вразливість до раптових ринкових корекцій.

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«Я вважаю, що крипторинок перебуває в стані самозаспокоєння, поки не буде доведено протилежне, або поки не буде відвойовано $68 000, або поки діапазон не буде втрачено, а потім знову відвойовано», — додав DonAlt.

«Очікую, що влітку ми продовжимо рубатися в фіолетовому ящику. У цій коробці потрібно шукати підказки, чи це перенакопичення, чи перерозподіл. Повторне накопичення [може призвести до бичачого прориву до] $100 000. Однак перерозподіл [може призвести] до падіння Bitcoin до $52 000, або $42 000, або $32 000», — пояснив аналітик Мурад Махмудов.

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