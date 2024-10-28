Bitcoin може досягти рекордних показників у день виборів в США — Finance.ua

Bitcoin може досягти рекордних показників у день виборів в США Сьогодні 23:31 — Криптовалюта

Bitcoin може досягти рекордних показників у день виборів в США

Директор відділу досліджень криптовалют в Standard Chartered Джефф Кендрік заявив, що відразу після президентських виборів у США курс Bitcoin може перевищити свій історичний максимум у $73 000.

Джефф Кендрік пояснив, що у разі перемоги кандидата від Республіканської партії США Дональда Трампа, зростання котирувань Bitcoin може скласти 4% відразу після оголошення попередніх результатів. У наступні дні можливе підвищення ціни першої криптовалюти ще на 10%.

«Ми використовуємо показники добового обороту Bitcoin та популярні рівні страйк-ціни для оцінки руху котирувань після виборів. Мій базовий сценарій полягає в тому, що ціна цифрового золота складе близько $73 000 в день виборів», — сказав Кендрік.

Якщо республіканці здобудуть перемогу в Сенаті та Конгресі, тоді вартість Bitcoin може скласти близько $125 000 до кінця року. І навпаки, якщо переможцем на виборах стане кандидат від Демократичної партії Камала Гарріс, курс криптовалюти може різко впасти, але до кінця року досягти $75 000.

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«Згідно з даними RealClearPolitics, поточні шанси на перемогу Трампа оцінюються в 59%, тоді як інші оцінки вказують на 75% ймовірність», — зазначив топ-менеджер Standard Chartered.

За його словами, падіння ціни цифрового золота, що сталося кілька днів тому, найімовірніше буде останнім зниженням перед виборами президента США.

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noworries За матеріалами:

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