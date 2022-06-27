Bitcoin-банкомати: основні типи і як користуватись — Finance.ua

Bitcoin-банкомати: основні типи і як користуватись Вчора 09:46 — Фінтех і Картки

Bitcoin-банкомати: основні типи і як користуватись

Основна відмінність полягає в тому, що замість того щоб здійснювати операції з виключно фіатною валютою, як у фіатних банкоматах, криптобанкомати спроєктовані як гібридні за своєю природою.

Про це пише Cryptomisto.com.

Принципи роботи криптобанкоматів

Банкомат (ATM) — це електронне банківське обладнання, яке дозволяє клієнтам виконувати прості операції без допомоги представника банку. По суті банкомат дозволяє вам робити практично все, що ви можете зробити у фізичному відділенні банку. Таким чином, за винятком отримання кредиту, інвестування чи оплати певних рахунків, ви можете використовувати банкомат для проведення більшості фінансових операцій, включаючи зняття та внесення коштів.

Криптобанкомат працює так само, за винятком того, що він обробляє як фіатні, так і цифрові валюти, що зрештою робить його гібридною машиною.

При цьому існує два основні типи криптобанкоматів: «однонаправлений» та «двонаправлений».

Хоча обидва типи є гібридними, однонаправлений призначений лише для того, щоб користувачі могли купувати Bitcoin та інші доступні криптоактиви. Двонаправлений криптобанкомат дозволяє користувачам купувати та продавати свої криптоактиви в обмін на фіат.

Іншими словами, однонаправлений криптобанкомат приймає фіатні або карткові платежі та зараховує на ваш криптогаманець будь-яку придбану цифрову валюту. Двонаправлений криптобанкомат може виконувати роботу односпрямованого криптобанкомату, а також видавати користувачам фіатну валюту на їхній вибір, коли вони продають свої цифрові активи.

Як користуватися Bitcoin-банкоматом

Нижче наведені найбільш поширені кроки щодо обміну фіатної валюти на Bitcoin за допомогою BTC-банкомату. Коротко, ось як купити BTC через Bitcoin-банкомат:

Введіть номер телефону. Біткоїн-банкомати вимагають перевірки особистості. Зазвичай вас просять ввести номер мобільного телефону, щоб отримати код перевірки, перш ніж приступити до транзакції. Якщо раніше Bitcoin-банкомати відрізнялися анонімністю, то сьогодні вони повинні відповідати вимогам законодавства про знання свого клієнта (KYC) та боротьбу з відмиванням грошей (AML). Перевірка особистості. Після надання телефонного номера вам потрібно буде підтвердити свою особистість. Це можна зробити, дочекавшись коду перевірки, який система банкомату відправить на ваш номер у вигляді текстового повідомлення. Потім ви повинні ввести цей код у апарат, що використовується. У відповідь ви отримаєте повідомлення: «Ваш код 234..... Дякую» або щось подібне. Виробники Bitcoin-банкоматів увімкнули цей крок, щоб утримати людей від введення в систему вигаданих телефонних номерів. Відскануйте QR-код вашого гаманця. Перш ніж використовувати Bitcoin-банкомат, вам необхідно мати Bitcoin-адресу. Саме на нього банкомат надсилатиме фактичні BTC. З урахуванням вищесказаного, головне — це ваш QR-код. Він являє собою вашу BTC-адресу, тому вам потрібно буде відсканувати його, щоб повідомити Bitcoin-банкомату, куди саме він повинен відправити ваші BTC. Вставте вашу фіатну валюту. Тепер вам просто потрібно ввести суму, яку ви хочете обміняти на BTC. Як і у звичайному банкоматі, що приймає готівку, вам потрібно просто покласти гроші у спеціально відведене для цього місце. Після цього апарат повідомить вам, яка його вартість у перерахунку на Bitcoin. Підтвердіть суму та завершіть транзакцію. Після того, як ви двічі перевірили, що ввели правильну суму грошей, вам залишається тільки натиснути кнопку «Купити» або «Підтвердити». Bitcoin, який ви придбали, буде відправлено на вашу Bitcoin-адресу, яку ви підтвердили раніше за допомогою QR-коду. Майте на увазі, що обробка транзакцій, здійснених через Bitcoin-банкомат, може зайняти від десяти хвилин до години. Зазвичай для цього потрібно шість мережевих підтверджень, тому не хвилюйтеся, якщо ви не відразу побачите суму, відображену у вашому цифровому гаманці.

Довідка Finance.ua:

станом на 1 січня 2022 року в Україні встановлено 45 крипто-банкоматів, що на 12,5% більше у порівнянні з кількістю банкоматів станом на 1 грудня 2021

До речі, на платформі для торгівлі криптовалютою Coinsmart можна швидко та легко купувати біткоіни та інші цифрові валюти. А з промокодом GETCRYPTO можна отримати знижку в розмірі 20 $ у BTC на перший депозит.

cryptomisto За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.