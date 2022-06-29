Білорусь хоче сплачувати за єврооблігаціями в білоруських рублях — Finance.ua

Білорусь хоче сплачувати за єврооблігаціями в білоруських рублях Вчора 11:43 — Світ

Білорусь виконуватиме боргові зобов’язання щодо єврооблігацій у білоруських рублях через неможливість проведення платежів в інвалюті у зв’язку із західними санкціями.

Про це повідомив уряд республіки.

«Цей захід вимушений і зумовлений неможливістю платіжного агента та інших учасників міжнародної розрахунково-клірингової системи гарантувати повноту та своєчасність перерахування коштів усім власникам єврооблігацій», — йдеться у повідомленні.

Відповідно до рішення влади, виконання боргових зобов’язань з державних цінних паперів, розміщених на зовнішніх фінансових ринках, здійснюватиметься у білоруських рублях за курсом Нацбанку на дату платежу.

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Раніше уряд білорусі вирішив, що розраховуватиметься за своїми зобов’язаннями перед Світовим банком (СБ), Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Північним інвестиційним банком (ПІБ) у білоруських рублях.

Нині в обігу перебуває 5 випусків білоруських євробондів на загальну суму $3,25 млрд. Востаннє білорусь виходила на ринок єврооблігацій у червні 2020 року, коли розмістила 5-річні євробонди на $500 млн під 6,125% і 10-річні на $750 млн під 6,375%. Організаторами розміщення виступили Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank та «Ренесанс Капітал». У структурі інвесторської бази понад 50% припадало на резидентів США.

Нагадаємо, рейтингове агентство Moody’s повідомило про дефолт росії через те, що інвестори не отримали виплати за двома випусками єврооблігацій на суму $100 млн.

Виплати не надійшли на рахунки інвесторів на момент закінчення 30-денного пільгового періоду, тож агентство розглядає це як подію дефолту.

У Moody’s також прокоментували указ президента рф володимира путіна від 22 червня, яким росія визначила, що виплачуватиме всі зовнішні борги рублями. Агенство стверджує, що таку подію теж розглядало би як дефолт для облігацій, які не допускають можливості виплати рублями в межах проспекту емісії.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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