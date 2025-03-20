Більшість мемкоїнів втратять цінність — криптоекспертка Сьогодні 06:20 — Криптовалюта

Більшість мемкоїнів втратять цінність — криптоекспертка

Засновниця та CEO компанії ARK Investment Management Кетрін Вуд наголосила, що більшість мемкоїнів, яка заполонила ринок цифрових активів загальною капіталізацією $2,6 трлн, зрештою стане «незначною». Про це йдеться в інтервʼю Bloomberg Television

Вуд зазначила, що поєднання блокчейн-технологій і штучного інтелекту (ШІ) створює «мільйони» нових мемкоїнів, які в підсумку «не матимуть великої цінності». Вона підкреслила, що її інвестиційні фонди не вкладають кошти в такі активи.

Відмітимо, що у лютому 2025 року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) заявила , що не класифікує мем-токени як цінні папери, а отже, вони залишаться нерегульованими.

«У мене є одна порада для тих, хто купує мемкоїни — будьте обережні. Ніщо так не вчить, як втрата грошей, і люди зрозуміють, що SEC та регулятори не несуть відповідальності за ці токени», — сказала Вуд.

Мемкоїни стали предметом обговорень ще до інавгурації президента США Дональда Трампа, коли він запустив власний токен TRUMP. Монета швидко залучила мільярди доларів у торгівлі, але згодом різко втратила в ціні.

Нагадаємо, що на тлі уваги до мемкоїнів сімʼї президента США представник Демократичної партії Сем Ліккардо розробив законопроєкт під назвою Modern Emoluments and Malfeasance Enforcement (MEME). Його метою є заборонити високопосадовцям США заробляти на таких активах.

На думку Вуд, мемкоїни можуть перетворитися на «цифрові колекційні предмети», деякі з яких «витримають випробування часом». Вона припустила, що мемкоїн Трампа може бути одним із них.

Раніше CEO ARK Investment Management називала токен TRUMP активом із незначною цінністю, в який вона не збиралась інвестувати.

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