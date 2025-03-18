ЄЦБ: прокриптовалютна політика Трампа «посіяла насіння» майбутніх потрясінь — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄЦБ: прокриптовалютна політика Трампа «посіяла насіння» майбутніх потрясінь

Криптовалюта
22
ЄЦБ: прокриптовалютна політика Трампа «посіяла насіння» майбутніх потрясінь
ЄЦБ: прокриптовалютна політика Трампа «посіяла насіння» майбутніх потрясінь
Політика президента США Дональда Трампа, спрямована на підтримку криптоактивів, може в майбутньому стати причиною нової фінансової кризи.
Про це заявив член Ради керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) і глава Банку Франції Франсуа Вільруа де Гало в інтерв’ю виданню La Tribune Dimanche.
У рамках бесіди Вільруа торкнувся не тільки криптоактивів. Він виступив із різкою критикою «торгової війни», розпочатої президентом США. За його словами, Трамп ставиться до світової економіки як до партії в «Монополію», не бачачи повної картини.
Що ж стосується його прокриптовалютної політики, Вільруа зазначив таке:
«США ризикують згрішити через необережність. Фінансові кризи часто зароджуються саме там, після чого поширюються на весь інший світ. Заохочуючи криптоактиви та небанківське фінансування, американська адміністрація сіє насіння майбутніх потрясінь».
Чиновник порівняв підхід до регулювання галузі у США та Європі. Вільруа вважає регламент MiCA надійнішим, що попереджає ризик можливої банківської кризи.
Читайте також
Крім того, він вважає за необхідне створити в ЄС «потужний ощадний та інвестиційний блок», підвищивши привабливість і цінність євро. Це важливо саме зараз, оскільки позиції долара слабшають, резюмував він.
Загалом ЄЦБ займає позицію скоріше противника криптовалютної сфери, ніж її прихильника. Так, зокрема, глава регулятора Крістін Лагард чітко дала зрозуміти, що центробанки єврозони не будуть інвестувати в біткоїн.
За матеріалами:
incrypted
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems