Безпілотники, цифровізація, нацспротив: Україна і НАТО визначили пріоритети співпраці на 2026 рік — Finance.ua

Безпілотники, цифровізація, нацспротив: Україна і НАТО визначили пріоритети співпраці на 2026 рік
Старша наглядова Рада Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) провела своє третє засідання та окреслила пріоритетні напрямки роботи на 2026 рік.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
Основні напрямки роботи
Серед пріоритетів на наступний рік:
- розвиток безпілотних систем та інновацій;
- цифровізація та управління;
- медицина і військова освіта;
- національний спротив й тотальна оборона;
- трансформація і взаємосумісність.
«JATEC перетворюється на стратегічний міст Україна-НАТО. Наше завдання — не лише адаптуватися до Альянсу, а й привносити до спільної архітектури безпеки унікальні рішення, перевірені в бою. Україна вже не споживач безпеки, а її співавтор», — наголосив перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв.
Підписано технічну домовленість з НАТО
Під час засідання було підписано Технічну домовленість між Міністерством оборони України та штаб-квартирою Верховного головнокомандувача обʼєднаних збройних сил НАТО з питань трансформації. Документ закріплює особливий статус України у командній структурі НАТО.
Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що всі 32 союзники по Альянсу у Вашингтоні підтвердили, що шлях України до членства в НАТО є незворотним, хоча й не визначили кінцеві часові рамки цього процесу.
Спільний Центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) разом з партнерами провели роботу над створенням «Платформи використання даних із засвоєних уроків під час ведення бойових дій» (Lesson Learned Data Exploitation Platform — LL DEP).
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