Безпілотники, цифровізація, нацспротив: Україна і НАТО визначили пріоритети співпраці на 2026 рік — Finance.ua
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Безпілотники, цифровізація, нацспротив: Україна і НАТО визначили пріоритети співпраці на 2026 рік

Казна та Політика
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Безпілотники, цифровізація, нацспротив: Україна і НАТО визначили пріоритети співпраці на 2026 рік
Безпілотники, цифровізація, нацспротив: Україна і НАТО визначили пріоритети співпраці на 2026 рік, Фото: mod.gov.ua
Старша наглядова Рада Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) провела своє третє засідання та окреслила пріоритетні напрямки роботи на 2026 рік.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Основні напрямки роботи

Серед пріоритетів на наступний рік:
  • розвиток безпілотних систем та інновацій;
  • цифровізація та управління;
  • медицина і військова освіта;
  • національний спротив й тотальна оборона;
  • трансформація і взаємосумісність.
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«JATEC перетворюється на стратегічний міст Україна-НАТО. Наше завдання — не лише адаптуватися до Альянсу, а й привносити до спільної архітектури безпеки унікальні рішення, перевірені в бою. Україна вже не споживач безпеки, а її співавтор», — наголосив перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв.

Підписано технічну домовленість з НАТО

Під час засідання було підписано Технічну домовленість між Міністерством оборони України та штаб-квартирою Верховного головнокомандувача обʼєднаних збройних сил НАТО з питань трансформації. Документ закріплює особливий статус України у командній структурі НАТО.
Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що всі 32 союзники по Альянсу у Вашингтоні підтвердили, що шлях України до членства в НАТО є незворотним, хоча й не визначили кінцеві часові рамки цього процесу.
Спільний Центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) разом з партнерами провели роботу над створенням «Платформи використання даних із засвоєних уроків під час ведення бойових дій» (Lesson Learned Data Exploitation Platform — LL DEP).
За матеріалами:
Finance.ua
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