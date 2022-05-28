Безмитний режим торгівлі з Британією почне діяти вже в червні — Finance.ua

Нульова митна ставка на експорт українських товарів до Великої Британії почне діяти вже на початку червня.
Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко за результатами зустрічі з держсекретаркою з питань міжнародної торгівлі Великобританії Енн-Марі Тревельян.
«Це дозволить українським експортерам збільшити обсяг вивозу продукції. В першу чергу, йдеться про такі товари, як борошно, зерно, молочна продукція, м’ясо птиці та напівфабрикати, мед, кукурудзу, цукор. В результаті залучимо до країни додаткові обсяги валютної виручки, що позитивно вплине на макрофінансову стабільність в державі», — сказала Свириденко.
У 2021 році товарообіг між Україною та Великою Британією виріс на 40%, а обсяг прямих інвестицій в українську економіку сягнув 3 млрд доларів.
Міністерка економіки висловила сподівання, що цього року країни також досягнуть значного прогресу включно з інвестиційною складовою.
«Сподіваємося на подальшу співпрацю в стратегічно важливих для України галузях промисловості та сільського господарства. Нам потрібні британські інвестиції для оновлення та перебудови економіки на нових засадах із застосуванням сучасних технологій», — зазначила Свириденко.