Безмитний режим торгівлі з Британією почне діяти вже в червні — Finance.ua
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Безмитний режим торгівлі з Британією почне діяти вже в червні

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Нульова митна ставка на експорт українських товарів до Великої Британії почне діяти вже на початку червня.
Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко за результатами зустрічі з держсекретаркою з питань міжнародної торгівлі Великобританії Енн-Марі Тревельян.
«Це дозволить українським експортерам збільшити обсяг вивозу продукції. В першу чергу, йдеться про такі товари, як борошно, зерно, молочна продукція, м’ясо птиці та напівфабрикати, мед, кукурудзу, цукор. В результаті залучимо до країни додаткові обсяги валютної виручки, що позитивно вплине на макрофінансову стабільність в державі», — сказала Свириденко.
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У 2021 році товарообіг між Україною та Великою Британією виріс на 40%, а обсяг прямих інвестицій в українську економіку сягнув 3 млрд доларів.
Міністерка економіки висловила сподівання, що цього року країни також досягнуть значного прогресу включно з інвестиційною складовою.
«Сподіваємося на подальшу співпрацю в стратегічно важливих для України галузях промисловості та сільського господарства. Нам потрібні британські інвестиції для оновлення та перебудови економіки на нових засадах із застосуванням сучасних технологій», — зазначила Свириденко.
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Україна та Велика Британія також узгодили проведення у червні інвестиційної конференції, де уряд розраховує отримати безпрецедентну бізнес-підтримку для розбудови України.
«Сьогодні наше партнерство вийшло на принципово новий рівень, що допоможе Україні вистояти та перемогти російських агресорів», — додала віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки.
Нагадаємо, раніше Юлія Свириденко повідомила, що Україна очікує отримати повний доступ до ринків країн G7 та Європейського Союзу до 2030 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Вечерние вести
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