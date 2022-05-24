НБУ зобов'язав банки надавати більше інформації про критичний імпорт — Finance.ua
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НБУ зобов'язав банки надавати більше інформації про критичний імпорт

Вчора 19:27Казна та Політика
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НБУ зобов'язав банки надавати більше інформації про критичний імпортНБУ зобов'язав банки надавати більше інформації про критичний імпорт
Національний банк України (НБУ) зобов’язав банки до 16:00 27 травня надати на пошту регулятора оновлену та розширену інформацію про критичний імпорт за період з початку війни до 26 травня.
Про це повідомляє сайт Нацбанку.
Згідно з повідомленням, НБУ зобов’язує банки інформувати про договори у разі виявлення в них ознак приховування реального бенефіціара — резидента рф, змін в учасниках фіноперації з метою зняття коштів резидента рф, а також маскування уникнення санкцій до російських громадян шляхом використання контрольованих рф резидентів інших країн, у тому числі республіки білорусь.
Вказується, що надалі банки подаватимуть відповідну інформацію за поточний тиждень та останній робочий день попереднього тижня щоп’ятниці о 16:00.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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