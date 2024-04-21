Бензинові авто: які найпопулярніші цього року — Finance.ua

Бензинові авто: які найпопулярніші цього року
Автомобілі, обладнані бензиновими двигунами залишаються найпопулярнішими серед українців. У першому кварталі 2024 року український автопарк поповнили понад 7,1 тис. нових авто з бензиновими двигунами.
Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначено, що це на 24% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
І хоча їх ринкова частка порівняно з І кв. 2023 року зменшилась на 8%, бензинові авто охопили 43% ринку нових легковиків та залишаються найбільшим його сегментом.
ТОП-10 моделей нових бензинових легковиків
- Toyota RAV4 — 504 проданих авто;
- Renault Duster — 489 од.;
- Mazda CX-5 — 420 од.;
- Kia Sportage — 392 од.;
- Skoda Scala — 344 од.;
- Hyundai Tucson — 297 од.;
- Skoda Octavia — 266 од.;
- Suzuki S-Cross — 257 од.;
- Peugeot Landtrek — 230 од.;
- Suzuki Vitara — 228 од.
Нагадаємо, у березні український автопарк поповнили більше 21 тис. вживаних легковиків, які ввезли з-за кордону. Це майже у півтора раза більше, ніж у цьому ж місяці минулого року.
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